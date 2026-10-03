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替代役制服25年首改版 國慶亮相新裝「能防潑水、抗撕裂」
替代役制服穿了25年首度大改版。內政部今表示，替代役人力及勤務型態已從過去「靜態行政輔助」，轉型為「動態防救災關鍵支援能量」，配合任務轉型，新式制服強化防潑水、抗撕裂及快乾排汗等機能，將於今年國慶大會防災士遊行中首次公開亮相。
內政部指出，現行卡其色襯衫搭配深藍色西裝褲的制服，自民國89年替代役制度施行使用至今，原本以室內公務行政及方便熨燙整理為主要考量，但面對動態巡查、物資搬運、災後復原及傷病患救護等任務，舊款布料在耐磨、抗撕裂、防潑水及排汗透氣等機能已顯不足。
新式制服因此改採高強度抗撕裂、防潑水及快乾排汗面料，並導入人體工學立體關節剪裁及工作褲型，增加肢體伸展空間。褲身及胸前也增設多功能收納口袋，可攜帶急救止血帶、防汛手電筒及通訊器材等裝備。
內政部表示，新制服採深色基調，加入安全反光及反差識別元素，並同步配發高透氣新式便帽、多功能勤務腰帶及具防潑水、高透氣、防穿刺大底與足弓支撐的全天候勤務靴。左臂則配戴結合「初級救護技術員（EMT-1）」、「防災士」及「志願服務」的三合一專業認證臂章。
內政部指出，目前替代役已實施「三階段五模組」訓練，每位替代役均具備基本救護、防救災技能。此次換裝除是替代役制服25年來首次改版，也配合替代役勤務朝防救災任務轉型。
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