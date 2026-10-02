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美國防廠商盼深化與台合作 助台增強自我防衛能力

中央社／ 台北2日電
聚焦無人飛行系統的美國國防廠商AEVEX Aerospace 2日在台北舉行「烏克蘭實戰經驗無人機進軍台灣記者會」，AEVEX首席成長官克瑞希南（Murali Krishnan）（中）、AEVEX成長策略資深副總裁安德斯（Craig Anders）（左）與中光電智能機器人（CIRC）董事長吳秀蕙（右）出席與會，手拿共同合作產製的無人機模型合影。中央社
聚焦無人飛行系統的美國國防廠商AEVEX Aerospace 2日在台北舉行「烏克蘭實戰經驗無人機進軍台灣記者會」，AEVEX首席成長官克瑞希南（Murali Krishnan）（中）、AEVEX成長策略資深副總裁安德斯（Craig Anders）（左）與中光電智能機器人（CIRC）董事長吳秀蕙（右）出席與會，手拿共同合作產製的無人機模型合影。中央社

2家均有研製無人機美國國防廠商AEVEX與Shield AI今天皆期盼與台灣深化合作，助台強化自我防衛能力；Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光表示，台灣有優秀的供應鏈和廠商能製造一流產品，如同晶片一樣，台灣無人機絕對有能力競爭國際市場。

AEVEX與Shield AI今天各自舉辦記者會及媒體簡報會，分享與台灣夥伴合作現況，以及旗下產品進軍台灣國防領域展望。

AEVEX首席成長官克瑞希南（Murali Krishnan）指出，AEVEX為美國成長最快的多域自主系統供應商，產品也取得了實戰經驗，在烏克蘭戰場獲得廣泛成功，到今年底累積交付1萬架無人機，並透過實戰反饋精進系統，在台灣與中光電智能機器人公司（CiRC）合作。

中光電智能機器人公司董事長吳秀蕙指出，CiRC的優勢在執行力、製造能力與台灣供應鏈的優勢，而AEVEX帶來創新與先進技術與實戰經驗，並使用3D列印等先進製造技術，期待雙方結合促成美台產業合作新模式。

針對在台灣主要目標，AEVEX成長策略資深副總裁安德斯（Craig Anders）指出，將與CiRC合作生產VANDAL與ONYX兩款無人機，日前也在台東太麻里進行實際飛行展示，而AEVEX所生產的LYNX無人船已由美方交給台灣的海軍陸戰隊操作，未來盼具實戰經驗和戰場靈活性的產品，提供給台灣軍方。

根據AEVEX發布資訊，VANDAL無人機飛行距離為486公里、酬載為4.5公斤，ONYX無人機飛行距離為270公里、酬載為13.6公斤。

曾國光（Brandon Tseng）表示，Shield AI來到台灣，因為看到在此有機會能夠嚇阻衝突發生，目前主要在台推動4大方向，包括將Hivemind自主系統擴展至台灣無人機生態系、提升產品零組件由台灣供應的比例、將V-BAT垂直起降無人機引進台灣，以及就研發中的X-BAT垂直起降無人戰機與台灣合作。

曾國光說明，Shield AI於1年前在台灣僅有1名員工，現在已成長為11人，預計在1年內成長為20人，如果公司在台灣成功，預計未來3至5年內將會在台有數百名員工，且多數是台灣籍。

根據民國116年度國防預算書，海軍自115年至118年，以新台幣360億元持續預算，籌購280架艦載智慧垂直起降型無人機、140套導控系統、82輛運輸載具，這項預算在今年度的預算案為機密預算，明年度轉列公開預算。

針對爭取海軍艦載智慧垂直起降型無人機案，曾國光表示，這個案子是公開競爭的招標案，Shield AI希望能像先前參與台灣海巡署的標案一樣，以公開公正的方式進行競標，Shield AI對自家產品有信心，因為具備全球作戰經驗最成熟的第3級情監偵無人機，即便在GPS和通訊遭到強烈干擾時仍然運作。

對於台灣無人機產業前景，曾國光認為，國際無人機市場是超競爭市場，台灣無人機產業絕對有能力在全球競爭，因為具有優秀的供應商與供應鏈，能製造優秀的系統與產品，這在晶片產業已經證明了這點，所以台灣無人機有機會出口。

美國 無人機 供應鏈

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