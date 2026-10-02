2027台海風險受關注 調查局邀張五岳解析美中博弈與兩岸情勢

調查局展望與探索雜誌社，今與師範大學東亞學系等單位，在國家圖書館舉辦「2026年台美中關係與東亞局勢」學術研討會，邀請國內外專家學者，分別就美中關係、東亞局勢及兩岸關係等面向，探討美中戰略競爭、台海情勢、區域安全及地緣政治變化，深入分析當前台美中關係與東亞局勢發展。

調查局長陳白立致詞時表示，今年以來國際局勢持續快速變動，美國在川普總統第二任期下調整全球戰略與對外政策，美中競爭亦持續延伸至安全、經貿、科技、供應鏈、人工智慧及全球治理等領域，相互競爭與依賴同時並存。

另方面，中國持續對台施加軍事及各類複合式壓力，東亞各國亦因應區域情勢調整安全與外交政策，台灣所處的戰略環境更加複雜，台美中關係及東亞局勢值得持續深入觀察。

面對快速變化的國際環境，台海情勢已與美中戰略競爭及東亞區域發展密切相關，除軍事安全外，經貿、科技、外交及各國內政等因素亦可能影響區域情勢，如何掌握局勢變化、辨識潛在風險並思考台灣未來因應之道，是研討會重要目的。

研討會邀請專精兩岸關係學者張五岳教授發表專題演講，題目為「地緣政治與美中博弈：台海風險指標觀測」。張五岳教授從川普2.0上台後全球地緣政治變動及地緣經濟發展趨勢切入，分析美中新型大國博弈及「建設性戰略穩定關係」的發展，並從川習會及相關國際高峰會議觀察台、美、中三方互動特點與趨勢。

另就2026年中共第20屆5中全會、2027年共軍建軍百年及中共「21大」等重要政治發展，探討中共對臺政策可能走向，並以台海和平與戰爭風險指標，評估兩岸情勢發展之戰略因應。