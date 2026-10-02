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讚新F-16先進雷達航電系統提升偵測威脅能力 賴總統：提高犯台代價

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地。記者劉學聖／攝影
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地。記者劉學聖／攝影

我國向美國採購的首批兩架F-16C BLK70戰機今天抵達台灣。賴清德總統在臉書貼文表示，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，歡迎生力軍加入捍衛台海領空、守護自由與和平的行列。賴總統也說，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也展現我們強化自我防衛、以實力確保和平的堅定決心。

賴總統也說，他要感謝空軍官兵，以及台美雙方參與這項任務的所有同仁，也感謝美國政府長期支持台灣提升自我防衛能力，持續深化台美安全合作。

賴總統說，面對中國軍機持續侵擾台海周邊，空軍官兵日夜堅守崗位，承擔繁重的戰備任務。政府有責任充實國軍裝備，支持官兵履行保家衛國的使命。

賴總統說，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，並運用既有F-16機隊的訓練與維修經驗，逐步形成更完整的空防戰力。

賴總統也要向國人強調，維護台海和平穩定，是政府堅定不移的目標；而強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。

賴總統說，台海的和平穩定，攸關全球的安全與繁榮。近期，多個歐洲及印太國家再次表達對台海和平的支持；美國也重申，將與包括台灣在內的印太夥伴共同推進安全。台灣會善盡自我防衛的責任，與理念相近國家深化合作，共同維護區域穩定。

賴總統說，首批F-16C BLK70交機後，政府會持續掌握後續交付進度，落實接裝整備與訓練，讓國人的國防投資，成為保衛國家的堅實力量。賴總統也呼籲，投資國防，就是投資和平。讓我們一起支持國軍，共同守護台灣的民主自由，讓人民安心生活。

F-16 戰機 賴清德

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