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海鯤艦交艦期未定台船挨罰5700萬 今17次潛航乘風破浪出海

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號原定11月交艦，因延遲交艦台船被按日計罰19萬已近10個月，累計挨罰約5700萬。海軍司令部日前指，海鯤艦測試會依安全及品質要求執行，不會設定交艦時間，今天上午海鯤艦乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。

對於日前外傳海鯤艦頻繁測試會搶在10月雙十國慶月好日子交艦，甚至在選舉前交艦當政治籌碼利多等情形，海軍司令部參謀長朱惠民中上月底在國防部記者會推翻外界傳聞表示，海鯤艦目前實施裝備檢整及調校，並依照測試程序書執行海上測試，朱惠民強調，海鯤艦一切在安全及品質要求下執行，目前未設交艦時間，若有具體進展，台船會適時公布。

交艦期未定，海鯤艦今天上午仍持續出海進行第17次潛航測試，軍事觀察學者、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，今天是海鯤號第23次出海、第17次潛航測試，目前海鯤號是在原廠技術協助下，針對前幾次海測的結果進行調整、校正。

紀東昀指出，海鯤艦進行各項儀器裝置的調校之後，目前已到了出海測試最後幾個科目，預估將會在年底以前交艦，就如同海軍所指，交艦期程是以安全為前提，逐步來完成各項的測試，未來的幾周海鯤艦可能每周會出海測試，盡速完成交艦前的準備。

海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。記者劉學聖／攝影

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