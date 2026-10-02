快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦第23次出海測試 學者：交艦後仍需至少半年戰術驗證

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午再度出海，是第23次海上測試，也是第17次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦針對前幾次出海測試發現的狀況，陸續完成儀器及設備調校，目前已進入交艦前最後幾項測試科目，後續可能加快出海測試頻率，力拚今年底前完成交艦。

紀東昀指出，海鯤艦前幾次出海測試過程中，相關狀況已陸續進行調整與優化，目前測試進度已進入最後階段。按照海軍與台船先前說法，交艦期程仍以安全為前提，目標是在今年底以前交艦。

紀東昀分析，海鯤艦未來幾周可能每周都安排出海測試，盡速完成交艦前所需的測試科目及準備工作。不過，台船方面也一再強調，雖然目前每天面臨高達19萬元違約金，仍必須以安全為最高原則，逐項完成測試，不能為了趕進度而犧牲安全。

紀東昀表示，近期國軍已有多項武器裝備陸續完成交付，整體戰力持續提升，但海鯤艦是台灣首艘自製潛艦，從測試、調校、優化到後續測評，涉及的項目相當複雜，並非完成交艦後就能立即投入戰備。

他指出，海鯤艦交艦後仍需後續測評及戰術驗證才能逐步形成戰力，可能還需要半年甚至1年以上時間才能建立台灣水下戰力。

國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天再度出海測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦 潛艦 海軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海鯤號第23次出海測試 專家：交艦後仍須戰術驗證

海鯤艦海測跳票滿一年 海軍：依安全要求測試 無交艦時間表

海鯤10月交艦？海軍：不會設定時間

盼追加預算速通過 國防部：爭取116年達初始無人戰力

相關新聞

外媒指賴清德連任共軍恐攻台 顧立雄：中共併吞意圖無關誰執政

國防部長顧立雄今赴立法院備詢，會前受訪表示中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。

海鯤艦第23次出海測試 學者：交艦後仍需至少半年戰術驗證

國造潛艦海鯤艦今天上午再度出海，是第23次海上測試，也是第17次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦針對前幾次出海測試發現的狀況，陸續完成儀器及設備調校，目前已進入交艦前最後幾項測試科目，後續可能加快出海測試頻率，力拚今年底前完成交艦。

海鯤艦交艦期未定台船挨罰5700萬 今17次潛航乘風破浪出海

國造潛艦海鯤號原定11月交艦，因延遲交艦台船被按日計罰19萬已近10個月，累計挨罰約5700萬。海軍司令部日前指，海鯤艦測試會依安全及品質要求執行，不會設定交艦時間，今天上午海鯤艦乘風破浪出海進行23次出海、第17次潛航測試。

蔣中正日記／防中共壯大 蔣中正力阻美軍進駐延安內幕

1941年12月7日日軍偷襲珍珠港後，國民政府對日宣戰，這時抗戰戰場不僅是國民政府軍隊與美軍聯合對抗日軍，美國也希望與中共合作，但遭國府軍事委員會委員長蔣中正極力阻止，美國總統羅斯福親自剴切徵求蔣中正的合作與同意後，蔣中正無法抵抗美方壓力，無奈允許美方派遣官方人員進駐延安。雙方在抗日與防共之間的角力卻愈演愈烈...

美兩黨參議員 籲速推對台軍售

華府「川習會」後，逾廿位民主黨參議員日前發布聯合聲明，呼籲川普政府立即交付美國國會批准的對台防衛援助，包括一四○億美元對台軍售案。該聲明強調，美國必須和印太盟友共同對抗來自中國大陸的經濟與軍事脅迫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。