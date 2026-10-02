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海鯤艦第23次出海測試 學者：交艦後仍需至少半年戰術驗證
國造潛艦海鯤艦今天上午再度出海，是第23次海上測試，也是第17次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦針對前幾次出海測試發現的狀況，陸續完成儀器及設備調校，目前已進入交艦前最後幾項測試科目，後續可能加快出海測試頻率，力拚今年底前完成交艦。
紀東昀指出，海鯤艦前幾次出海測試過程中，相關狀況已陸續進行調整與優化，目前測試進度已進入最後階段。按照海軍與台船先前說法，交艦期程仍以安全為前提，目標是在今年底以前交艦。
紀東昀分析，海鯤艦未來幾周可能每周都安排出海測試，盡速完成交艦前所需的測試科目及準備工作。不過，台船方面也一再強調，雖然目前每天面臨高達19萬元違約金，仍必須以安全為最高原則，逐項完成測試，不能為了趕進度而犧牲安全。
紀東昀表示，近期國軍已有多項武器裝備陸續完成交付，整體戰力持續提升，但海鯤艦是台灣首艘自製潛艦，從測試、調校、優化到後續測評，涉及的項目相當複雜，並非完成交艦後就能立即投入戰備。
他指出，海鯤艦交艦後仍需後續測評及戰術驗證才能逐步形成戰力，可能還需要半年甚至1年以上時間才能建立台灣水下戰力。
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