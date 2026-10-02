海鯤號第23次出海測試 專家：交艦後仍須戰術驗證

潛艦國造原型艦海鯤號今天上午出海測試，專家表示，海鯤號進入交艦前的準備階段，未來幾週可能會密集海測；而交艦後仍需要經過戰術驗證，並非一交艦就能立即執行戰備。

海鯤號今天上午再度潛航測試，軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀接受媒體訪問表示，今天是海鯤號第23次出海、第17次潛航測試，目前海鯤號是在原廠技術協助下，針對前幾次海測的結果進行調整、校正。

紀東昀說，海鯤號目前已進入出海測試後段，未來幾週可能增加測試頻率，完成交艦前相關準備。海軍與台船目前規劃在年底前完成交艦，如同台船先前所說，雖然每日有新台幣19萬元罰款，但測試仍以安全為前提，依進度逐項進行。

此外，紀東昀強調，海鯤號為台灣首艘自製潛艦，交艦後仍須進行後續測評、系統優化及戰術驗證，因此交艦並不代表立即投入戰備。後續仍需至少半年甚至1年以上時間，逐步完成相關驗證及戰力建構。