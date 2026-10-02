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29年前首批F-16返台防諜大作戰 戰機降落趁夜拖機棚 官兵清晨大吃一驚

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
田在勱擔任空軍401聯隊長任內整修隊史館，與RF-104G偵察機安置相機的鼻錐合影。聯合報系資料照
田在勱擔任空軍401聯隊長任內整修隊史館，與RF-104G偵察機安置相機的鼻錐合影。聯合報系資料照

曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員的退役中將田在勱，1990年代上校時代，任職於空軍總部武獲室。我國向美採購150架F-16A/B戰機的「鳳凰專案」，負責前面19批74架戰機飛返台灣。近30年後回顧往事，田在勱依然激動不已。

田在勱說，由於F-16具備空中加油能力，美方評估認為，直接飛越太平洋到台灣，是最經濟的交機方式。我方乘機建議，應該讓國軍派員參與。美方同意之後，空軍就由赴美受訓的種子教官中選出郝光明，參與第一趟交機。

1997年4月14日，田在勱與美國空軍負責本案的華裔中校張仲偉（Bernard Chang），在嘉義基地跑道尾等候。他們看著兩個黑點從遠方出現，落在跑道上逐漸減速，一直滑到面前，座艙內飛行員揮手致意。田在勱想到空軍爭取F-16來歷盡辛苦，如今終於成真，他不禁與張仲偉當場相擁，兩人都淚流滿面。

首批F-16原訂15日飛抵嘉義，但半途就走漏風聲。當時政府對相關消息還採極度保密，為了讓窺探者撲空，便與美方協調，讓飛機早一天返台。由於嘉義基地位於中山高速公路旁，聯隊長李貴發少將（後來官至中將副司令）特別開車上高速公路，「反覘」外界對機場內的視野範圍。當天飛機降落後，立刻滑入跑道尾的機堡，迅即開來4輛卡車擋在機堡前方。到了晚上再調來拖車，將飛機拉近棚廠，全程只讓最少人員得知。第二天上班時間一到，其他官兵看到棚廠內突然多了兩架F-16，都大吃一驚。

此後田在勱又承辦了18批、72架次F-16返台。他表示，由於美國空軍戰機越洋移防的經驗極其豐富，因此行程的擬定，國軍基本上都尊重美方規劃。唯一的一次例外，飛機已經從關島起飛，但全台各機場都籠罩在雷雨中，田在勱在確認天氣沒有好轉跡象之後，以計畫負責人身分下電話命令，要求戰機返航關島。

不久，田在勱赴美參加PMR（專案會議）。一位美軍上校在會上批評，美軍替各盟國執行戰機飛交任務，從來沒有遇過被買家下令叫停的例子。田在勱早有準備，當場拿出預先準備好的完整氣象資料，說明當天如果強行降落，可能造成危安事故，這對美國與中華民國，都是不必要的損失。主持會議的美國空軍助理副部長看了資料後，當場向田在勱表達歉意，表示他的堅持有道理。

田在勱（左）在2022年美台國防工業會議。聯合報系資料照
田在勱（左）在2022年美台國防工業會議。聯合報系資料照

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1997年4月14日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B後座，是我方的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放我方人員參與，郝光明成為中華民國空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

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