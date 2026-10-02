外媒指賴清德連任共軍恐攻台 顧立雄：中共併吞意圖無關誰執政

國防部長顧立雄今赴立法院備詢，會前受訪表示中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。

據路透社報導，2028年民進黨繼續執政，中共攻台機率增加。路透引用知情人士說法，指出如果民進黨在2028年選舉中連續第4次執政，尤其是賴清德總統成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力；一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險。」

針對路透社報導，顧立雄說，中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，中國不論用什麼樣的手段都想要消滅中華民國，拿下台灣。

顧立雄說，國防部、國軍的立場都是要根據相關預警的偵候以及共軍的態勢，做好國軍應有的高戰備準備，應對各種可能的狀況。重點是中國從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。