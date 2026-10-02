快訊

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

關渡大橋陸軍雲豹甲車失控！衝上分隔島撞斷路燈桿 駕駛曝：座椅突下沉

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒指賴清德連任共軍恐攻台 顧立雄：中共併吞意圖無關誰執政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者屈彥辰／攝影
國防部長顧立雄。記者屈彥辰／攝影

國防部長顧立雄今赴立法院備詢，會前受訪表示中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。

據路透社報導，2028年民進黨繼續執政，中共攻台機率增加。路透引用知情人士說法，指出如果民進黨在2028年選舉中連續第4次執政，尤其是賴清德總統成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力；一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險。」

針對路透社報導，顧立雄說，中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，中國不論用什麼樣的手段都想要消滅中華民國，拿下台灣。

顧立雄說，國防部、國軍的立場都是要根據相關預警的偵候以及共軍的態勢，做好國軍應有的高戰備準備，應對各種可能的狀況。重點是中國從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。

顧立雄 中共 共軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

路透：美研判中國2027年侵台可能性降低 賴清德若2028連任局勢恐凶險

路透：陸侵台可能性減 賴清德若連任局勢變凶險

國台辦稱中共是抗戰中流砥柱 民進黨：台灣人民熟悉歷史

批賴政府「去蔣化」…國民黨團籲擴大紀念光輝10月 搶回二戰主導權

相關新聞

外媒指賴清德連任共軍恐攻台 顧立雄：中共併吞意圖無關誰執政

國防部長顧立雄今赴立法院備詢，會前受訪表示中國以武力併吞台灣的企圖從來沒有改變，從來不會因為誰執政而放棄併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。

蔣中正日記／防中共壯大 蔣中正力阻美軍進駐延安內幕

1941年12月7日日軍偷襲珍珠港後，國民政府對日宣戰，這時抗戰戰場不僅是國民政府軍隊與美軍聯合對抗日軍，美國也希望與中共合作，但遭國府軍事委員會委員長蔣中正極力阻止，美國總統羅斯福親自剴切徵求蔣中正的合作與同意後，蔣中正無法抵抗美方壓力，無奈允許美方派遣官方人員進駐延安。雙方在抗日與防共之間的角力卻愈演愈烈...

美兩黨參議員 籲速推對台軍售

華府「川習會」後，逾廿位民主黨參議員日前發布聯合聲明，呼籲川普政府立即交付美國國會批准的對台防衛援助，包括一四○億美元對台軍售案。該聲明強調，美國必須和印太盟友共同對抗來自中國大陸的經濟與軍事脅迫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。