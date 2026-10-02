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國慶空中全兵力操演 勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

中央社／ 台北2日電

雙十國慶將至，國軍今天進行國慶大會空中操演全兵力訓練，吸引許多民眾至總統府周邊觀賞，國旗、旋翼、慢速、快速機隊依序由北向南飛越總統府前上空，最後由空軍雷虎小組駕駛5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府上空作為壓軸。

國防部自9月23日起展開空中操演航線空勘及相關訓練，繼9月30日進行的第1次「半兵力訓練」，今天進行第2次「全兵力訓練」，第3次「全兵力訓練」訂於5日上午進行。

清晨6時許，由空軍1架幻象2000戰機擔綱定翼機天觀機任務，戰機飛越首都上空，也成為大台北地區民眾今天的「起床號」，隨後由1架UH-60M黑鷹直升機執行旋翼機天觀機任務，許多民眾在上午7時前就已抵達總統府前的凱達格蘭大道就定位，欲親眼見證國軍空中兵力的風采。

上午7時5分由1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機，由北向南飛越總統府前方廣場上空，在場等候的民眾紛紛拿起相機和手機拍攝畫面，也有剛好在等紅燈的機車騎士與行人，拿起手機記錄盛況。

由12架陸、海軍旋翼機組成的旋翼機隊，機隊由3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機與3架UH-60M黑鷹直升機所組成，於上午7時20分依序由北向南飛越總統府前廣場上空；隨後由空軍第6聯隊1架P-3C反潛機與2架C-130H運輸機組成的慢速機隊，在7時22分由北向南飛越府前上空。

空軍第二、三、四聯隊組成的快速機隊，幻象2000、IDF經國戰機與F-16V戰機各自以5架編隊在上午7時23分依序由北向南飛越府前廣場上空，戰機轟鳴聲也讓民眾大呼過癮。

最後，空軍雷虎小組駕駛5架勇鷹高教機組成的雷虎機隊，於上午7時40分由西向東噴紅藍白3色彩煙飛越總統府上空，為國慶大會空中操演全兵力訓練畫上圓滿句點。

國慶 勇鷹 總統府

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