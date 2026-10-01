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新版役男體位區分標準將施行 內政部估免役率降至8%

中央社／ 台北1日電
新的體位區分標準將於31日正式發布及施行。 聯合報系資料照
新的體位區分標準將於31日正式發布及施行。 聯合報系資料照

國防部昨天指出，新的體位區分標準將於31日正式發布及施行。內政部役政司長沈哲芳今天表示，此次體位區分標準修正並非史上最嚴格，而是參考民國92至96年的標準，預期役男免役率將從16%下降到8%，仍高於韓國5%與新加坡3%。

內政部下午舉辦部務會報後記者會，媒體關切新版役男「體位區分標準」將於31日施行，各界關注免役標準變嚴，體重較重的役男服役時是否會有較多狀況發生。

沈哲芳表示，國防部昨天提到體位區分標準將於10月底發布，修改的項目達到189項，而體位BMI值也進行調整，其實在民國85至88年期間役男體位區分標準，身高、體重不作為判准依據，無論高矮胖瘦，只要身體狀況符合其他標準，都要入營接受軍事訓練。

沈哲芳說，目前台灣役男免役率約16%，相較亞洲同樣施行徵兵制的國家，韓國役男免役率約5%，新加坡約3%，此次體位區分標準修正參考92至96年期間的體位區分標準，當時將替代役分為甲等體位與乙等體位，當時的免役體位約8%。

針對未來免役體位從BMI小於15或BMI大於35，修正為BMI大於45，沈哲芳表示，現階段BMI值在35以內的役男入營後，會針對身體狀況進行調適訓練，現階段26天的替代役基礎訓練，前兩週基本上室內課的調適教育，役政司都已經準備好，未來會針對役男進行最適切的訓練。

至於是否有替代役「減肥班」，沈哲芳澄清，沒有要成立替代役減肥班，未來會將替代役體位B級（BMI＜15或37.5＜BMI≦45）集中在同一中隊，進行完整訓練，例如體重比較重的替代役男，集中在一樓，位置也接近醫療中隊。

現行標準為智商未達85者免役，未來智商70以上、84以下為替代役體位B級，沈哲芳說明，替代役體位B級非新創，民國92至96年期間，智商70到85之間的役男也需要服國民兵，韓國也是智商71到85的役男要服「社會服務要員」，相當於台灣替代役，此次體位區分修正參考過往經驗與韓國做法，訂定智商70至85的役男為替代役體位B級。

針對替代役體位A級、B級的服役差異，沈哲芳表示，替代役體位A級體能相對好，從事外勤如警察、消防等機關，而B級主要從事內勤、政府輔助性機構或社會服務機構，內政部會與替代役需用機關進行觀念銜接，相關因素都已考量。

沈哲芳會後表示，此次體位區分標準修正，預判役男免役率將從16%下降到8%，預估這8%由免役變成需服役的役男，其中5%的體位為常備役體位，3%為替代役體位，若以每年約9萬名役男體檢估計，推估每年的常備役人數將增加4500人，替代役人數增加2700人。

役男 免役 內政部

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