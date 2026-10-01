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國軍松山醫院支援社區醫療 軍友社榮譽理事長慰勞醫護

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
三軍總醫院松山分院舉辦社區醫療，到松山區東勢里，為高齡民眾接種流感疫苗。記者程嘉文／攝影
三軍總醫院松山分院舉辦社區醫療，到松山區東勢里，為高齡民眾接種流感疫苗。記者程嘉文／攝影

三軍總醫院松山分院（原空軍總醫院）今天上午與松山區東勢里合作社區巡迴醫療，安排65歲以上民眾接受流感疫苗接種。軍友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，由國防部副部長鍾樹明、軍醫局長陳元皓陪同，向醫護團隊表達慰問與肯定。

松山分院醫護人員，與在院實習的耕莘護專師生，先確認長者身體狀況，並回應疑問，協助接受疫苗接種，並提供健康照護與衛生保健建議。李棟樑一一致贈小禮物給醫護人員，鍾樹明也代表國防部頒贈禮品，感謝醫護人員的辛勞。

里長王叔珍表示，東勢里位於健康路、光復北路、南京東路之間，里民約有4500多人，在台北市算是規模較小的里。受到人口高齡化影響，目前全里也有將近兩成是老年人口。很感謝作為鄰居的松山醫院，與里辦公室合作舉辦巡迴醫療活動。她也特別對鍾樹明表示，東勢里大部分是早期興建的公寓，公共空間較少，不像大樓國宅可以設立里民活動中心；目前的里活動中心，是向軍方借用的閒置房舍，感謝國防部讓里內的長輩們，得以有交誼活動的場地。

三軍總醫院松山分院進行社區巡迴醫療，左起院長許育瑞、軍友社秘書長簡士偉、東勢里長王叔珍、軍友社榮譽理事長李棟樑、國防部副部長鍾樹明、軍醫局長陳元皓。記者程嘉文／攝影
三軍總醫院松山分院進行社區巡迴醫療，左起院長許育瑞、軍友社秘書長簡士偉、東勢里長王叔珍、軍友社榮譽理事長李棟樑、國防部副部長鍾樹明、軍醫局長陳元皓。記者程嘉文／攝影

軍友社榮譽理事長李棟樑，慰問三軍總醫院松山分院醫護人員。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰問三軍總醫院松山分院醫護人員。記者程嘉文／攝影

三軍總醫院松山分院到松山區東勢里舉辦<a href='/search/tagging/2/社區醫療' rel='社區醫療' data-rel='/2/247939' class='tag'><strong>社區醫療</strong></a>，在院實習的耕莘護專學生，為民眾測量體溫。記者程嘉文／攝影
三軍總醫院松山分院到松山區東勢里舉辦社區醫療，在院實習的耕莘護專學生，為民眾測量體溫。記者程嘉文／攝影

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