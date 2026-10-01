美欠對台軍售9千億 政治因素耽擱

美對台軍購積欠9361億的政治因素居多！近日川習會又有美對我140億軍購延遲的消息傳出，學者蘇紫雲受訪時認為是技術性因素，美國要調整供應鏈與兼顧自身武器需求；但學者廖天威受訪時認為，美中要維持「建設性戰略穩定關係」，加上中美兩國都有國內政治議題，我方應研擬軍購延遲的因應方案。

自走砲2030才交付

根據喬治梅森大學沙爾政策與政府學院旗下的「台灣安全觀測站」統計，「台灣軍售積欠追蹤」（美國對我軍售延宕）金額來到297.2億美元（約新台幣9361億元），包括多數F-16V戰機至今仍未抵台、Mk-48重型魚雷一再延宕，以及M109A6帕拉丁自走砲則延到2030年才開始交付。

另外，美國原定對我軍售140億美元的軍購案，近日傳出受到中國施壓，要求美方停止對台軍售。雖然國務卿盧比歐近日緩頰說，美國軍事武器生產能力面臨短缺問題，因此對國際的軍售都延遲，但外界還是擔心我對美巨額軍售受到政治因素干擾，淪為美中談判的籌碼，進而影響我國防衛的建置。

無論如何國防應自主

對此，國安院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時表示，美國對我軍售延遲，主要是技術問題為主，因為美國國防供應鏈產量不足，還有一些調整，例如要賣給我國的F-16V，生產基地就從德州沃斯堡轉移至卡羅來納州的格林維爾。

此外，美國總統川普也有簽署第14383號行政命令，建立「以美國優先之軍備移轉戰略」，因此更以美軍的武器分配為主要考量。

「我認為川習會的影響有限！」蘇紫雲分析，不管美國駐中大使龐德偉、眾議院議長強森都有說「美國對台政策不變」，但他也呼籲台灣要加速國防自主，因為軍備涉及台灣防衛需求，因此包括中科院、漢翔與民間的國防供應鏈要逐漸壯大，讓台灣未來能自主考慮生產武器的優先次序。

多項武器都有延遲

但文化大學通識中心助理教授廖天威受訪時指出，9361億的軍購內容包括載台、不對稱等各種武器，因此並非單一的狀況，他認為受政治因素耽擱的機會很高。廖天威分析，美中若要走向「建設性戰略穩定關係」，美國對台軍售的空間會愈來愈緊縮，尤其美中11月還要在中國的APEC、12月在美舉辦的G20碰面，「政府要有心理準備」。

「共和黨選情恐怕不樂觀！」廖天威認為，最壞的狀況可能參眾兩院都失守，而這就會影響川普的施政，加強他「語出驚人」的趨勢，而且也不確定2028年的美國總統選情。此外，中國國家主席習近平2027年高機率連任，對台政策恐更強硬，美中的政治發展對於我方要順利取得軍購並不容易，「尤其是2027到2028年之間（習近平連任＋美國政治陷入不確定）」。

儘速檢討建軍規畫

「台灣2028年也要選舉！」廖天威分析，在對外採購空間受限很多下，無論是採取分散風險或是國防自主，台灣應趁機檢討建軍規畫。

他也指出，軍購受阻的態勢若要有所改變，唯一的機會只有政治環境的變化。廖天威也提醒，中國對台政策表面看來穩健與柔和，但在明年21大後鷹派聲音恐慢慢抬頭，恐也會影響華府對台政策。

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