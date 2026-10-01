海鯤號一再延誤 海軍竟「不設定交艦時間」馬文君轟：時間都不給了？

海鯤號原定去年9月底完成海測、11月底前交艦，如今交艦已延誤10個月。立委馬文君昨天質疑，海軍被問到今年能否交艦時，竟回應「不會設定交艦時間」，從承諾依約交艦到如今連新時程都不交代，國防部進度管制及海軍對台船的履約督導究竟出了什麼問題？

馬文君表示，國防部長顧立雄今年多次受訪，均強調海測順利、以安全品質為上，並表示不設定交艦期限；但原定完成海測的期限已過整整1年，海軍至今仍以裝備檢整、調校中回應。她質疑，交期一再延誤，卻始終不交代具體進度，社會大眾如何接受？

馬文君指出，海軍表示已依約對台船每日計罰19萬餘元，依外界推算，累計罰款已接近5800萬元。但她認為，罰款補不回延誤造成的戰力缺口，人民要的是通過驗證、能夠服役的潛艦，「難道每天算罰款，就能算出國軍戰力？」

她也再度提及自己過去堅持凍結後續艦預算，要求原型艦先通過海測，再審查解凍的立場。她表示，原型艦尚未完成驗證，缺失是否改善、設計是否成熟都有待確認，在這些問題尚未釐清前，後續艦預算怎麼能輕率放行？

馬文君要求顧立雄說明，去年承諾交艦，今年卻連時程都不交代，不能只靠每日計罰，再用一句「不設定交艦時間」，就把延誤責任一筆帶過。她要求國防部向國人說清楚，海鯤號還有哪些問題尚未解決、改善進度如何，以及何時能完成驗證。

馬文君強調，安全與品質要守住，進度、責任與預算也必須接受監督，每一分國防預算都是人民的納稅錢，該完成的驗證、該交代的責任，一項都不能省。