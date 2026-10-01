海鯤潛艦不設定交付時間 馬文君轟：一再延誤 現在連時間都不給了？

海鯤號潛艦上週完成第2次海測、第16次潛航測試，針對今年10月能否交艦，海軍司令部昨表示，不會設定時間，並以每日約19萬餘元計罰直到交艦為止。對此，國民黨立委馬文君今批評，海鯤號交艦一再延誤，現在連時間都不給了？

馬文君表示，海鯤號原定去年9月底完成海測、11月底前交艦，如今交艦已延誤10個月。昨天海軍被問到今年能否交艦，回應竟是「不會設定交艦時間」。從承諾依約交艦，到如今連新時程都不交代，國防部的進度管制、海軍對台船的履約督導，到底出了什麼問題？

馬文君指出，國防部長顧立雄今年多次受訪稱，海測順利、以安全品質為上、不設定交艦期限。但原定完成海測的期限已過整整一年，海軍仍以裝備檢整、調校中回應。交期一再延誤，卻始終不交代具體進度，社會大眾怎麼接受？

馬文君提到，海軍表示，已依約對台船每日計罰19萬餘元，依外界推算，累計已接近5800萬元。但罰款補不回延誤的戰力，人民要的是通過驗證、能夠服役的潛艦，難道每天算罰款，就能算出國軍戰力？

馬文君說，這也再次說明，她當時堅持凍結後續艦預算，要求原型艦先通過海測、再審查解凍，是合理且必要的監督。原型艦尚未完成驗證，缺失是否改善、設計是否成熟，都有待確認。這些問題還沒釐清，後續艦預算怎麼能輕率放行？

馬文君批評，顧部長去年承諾交艦，今年卻連時程都不交代，不能只靠每日計罰，再用一句「不設定交艦時間」，就把延誤責任一筆帶過。海鯤號還有哪些問題未解決、改善進度如何、何時能完成驗證？請向國人說清楚。