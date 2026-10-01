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因應新型態威脅 賴總統：國軍海巡要更緊密合作 提升海上防衛戰力

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今日上午主持「中華民國115年10月份將官晉任授階典禮」時表示，為因應快速變化的海上情勢，國軍海巡必須更緊密合作，共享海域情資、確保指揮通聯穩定運作，提升海上防衛戰力。

賴總統表示，恭喜原聖華將軍晉任中將，本次晉任後，將由海軍司令部副參謀長調陞海巡署副署長；期許原聖華運用過去的經驗，促進海軍與海巡的協同，強化海域情資共享，讓海域監偵及應變處置緊密銜接，共同守護國家海疆。

接著，賴總統說，恭喜陳韋志將軍晉任少將，他將回到戰系廠接任廠長職務。

賴總統表示，戰系廠肩負魚雷、飛彈等關鍵裝備的維保工作，是海軍戰力的重要後盾；因應新一代艦艇陸續成軍，期許陳韋志持續精進武器系統整合效能，善用新興科技提升自主維修能力，確保每一項裝備都能在關鍵時刻發揮作用。

賴總統指出，近期國際情勢顯示，現代戰場變化越來越快；灰色地帶行動可能與網路攻擊、假訊息同步發生；人工智慧與無人系統的運用，也加快戰術調整與決策速度；這些挑戰在在提醒，戰力要經得起長時間消耗；而再先進的裝備，也要有穩定的維保能量和專業同仁，才能持續發揮作用。

賴總統表示，對台灣來說，國軍與海巡必須更緊密合作，才能因應快速變化的海上情資；雙方要共享海域情資，也要確保指揮通聯在各種狀況下的穩定運作。

海巡 國軍 賴總統

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