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台東13日起9天火砲實彈射擊 首批F-16V返台動態也受矚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
漁業署官網發布台東太麻里溪出海口火砲射擊通知，花防部將於10月13日至23日實施年度實彈射擊操演，相關海空域屆時將實施安全管制。圖／擷取自漁業署官網
漁業署官網發布台東太麻里溪出海口火砲射擊通知，花防部將於10月13日至23日實施年度實彈射擊操演，相關海空域屆時將實施安全管制。圖／擷取自漁業署官網

台東花東防衛司令部第二作戰區將於10月13日至23日，在太麻里溪出海口實施年度地面武器火砲實彈射擊操演，共計9天，射擊訓練包含M60A3戰車砲、155公厘榴彈砲及120、81迫擊砲等武器，並實施對海、對空射擊。

軍方表示，此次年度射擊訓練主要為驗證部隊火力運用及即時作戰能力，強化東部海岸防衛能量。操演期間射擊高度最高達1萬8000呎，最小危險半徑約6浬，相關區域將依規定實施安全管制，以維護航行及人員安全。

據了解，第二作戰區今年3月也曾在太麻里溪出海口實施「正義操演」火砲實彈射擊，其中155公厘榴彈砲射擊量創台東歷年新高，並透過連級集中射擊，展現地面火力快速集結及打擊能力。

此外，近期首批F-16V Block 70新機返台動態也受到關注。旅居美國夏威夷的台灣航空迷，今天清晨5時許目擊2架新機起飛，據相關航程推估，疑似飛往關島，後續是否依原訂計畫返抵台東志航基地，仍待軍方正式確認。

目前軍方尚未證實新機返台的確切時間，若航程及後續安排順利，首批F-16V Block 70新機最快可能於近日抵達台東。

台東志航基地F-16戰機進行飛行訓練，近期首批F-16V Block 70新機返台動態受到關注，外界關注新機後續抵達台東的時間。記者尤聰光／攝影
台東志航基地F-16戰機進行飛行訓練，近期首批F-16V Block 70新機返台動態受到關注，外界關注新機後續抵達台東的時間。記者尤聰光／攝影

F-16V 台東 實彈

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