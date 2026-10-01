海軍副參謀長原聖華調任海巡副署長 總統盼海軍海巡協同守護海疆

總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮，海軍司令部副參謀長原聖華晉任中將，並調陞海巡署副署長，賴總統期許他促進海軍與海巡協同、共同守護國家海疆。總統強調，人工智慧與無人系統的運用加快戰術調整與決策速度，國軍與海巡必須更緊密合作，才能因應快速變化的海上情勢。

賴總統主持115年10月份將官晉任授階典禮，原聖華晉任中將、陳韋志晉任少將。

賴總統致詞表示，晉任將官是軍旅生涯的重要里程碑，也代表國家更深的託付。原聖華曾任國防部戰規司戰略研析處處長、海軍192艦隊長、海軍司令部戰訓處處長，對海軍戰略規劃及部隊戰訓都有深入掌握。

他指出，原聖華晉任後，將由海軍司令部副參謀長調陞海巡署副署長，期許原聖華運用過去經驗，促進海軍與海巡協同，強化海域情資共享，讓海域監偵及應變處置緊密銜接，共同守護國家海疆。

賴總統說，晉任少將的陳韋志熟悉海軍武器裝備及戰鬥系統修護工作，具備專業技術及系統整合能力，晉任後將回到戰系廠接任廠長。

他表示，戰系廠肩負魚雷、飛彈等關鍵裝備維保工作，是海軍戰力重要後盾。因應新一代艦艇陸續成軍，期許陳韋志持續精進武器系統整合效能，善用新興科技提升自主維修能力，確保每項裝備都能在關鍵時刻發揮作用。

賴總統指出，近期國際情勢顯示，現代戰場變化越來越快，灰色地帶行動可能與網路攻擊、假訊息同步發生。人工智慧與無人系統的運用，也加快戰術調整與決策速度。這些挑戰提醒台灣，戰力要禁得起長時間消耗。再先進的裝備，也要有穩定的維保能量和專業人員，才能持續發揮作用。

賴總統表示，對國軍而言，國軍與海巡必須更緊密合作，才能因應快速變化的海上情勢。雙方要共享海域情資，也要確保指揮通聯在各種狀況下穩定運作，相信原聖華及陳韋志都能在新職務發揮專業，共同提升海上防衛戰力。

賴總統也期勉各級幹部掌握國際戰場新發展，並落實在部隊整備與訓練。對於指揮通聯及後勤裝備，也要透過演訓反覆檢驗。帶領部隊更要了解官兵在訓練上的問題並確實解決，讓每名官兵清楚任務、熟悉應變程序，使部隊在壓力下穩定運作，讓整體戰力更加堅實。