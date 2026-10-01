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中共37機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北1日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機23架次，其中16架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及7艘共艦、7艘公務船，總計中共37機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時55分至今天清晨6時，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中10架逾越中線。

國軍於昨天上午9時10分至昨天上午11時40分，在台灣西南空域偵獲中共6架次主戰機；國軍另於昨天上午10時5分至昨天下午1時，在台灣防空識別區（ADIZ）以外的北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國軍

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