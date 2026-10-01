中共37機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

新北市政府昨辦二○二六新北無人機展覽暨論壇，ＡＩＴ處長谷立言指出，烏克蘭使用無人機維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展上也能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度溝通，且台灣擁有更強勁工業製造與半導體產業，美國希望在台灣設立研發部門或建立據點，可更進一步維持台美之間合作夥伴關係，進而維持區域的安全穩定。

2026-10-01 01:24