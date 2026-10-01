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義大利大報專文警示 中國步步侵蝕台海現狀遭打破

中央社／ 羅馬30日專電

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）今天在首頁刊登資深記者塔伊諾（Danilo Taino）專文，以「台灣海峽現狀終結」標題警示台海維持現狀情勢已遭打破，中國正逐步破壞台海現狀，試圖在不發動全面侵略下控制台灣。

專文指出，台海現狀（status quo）早就今非昔比，已遭中國一步步侵蝕，中國正採取一種不需訴諸武力，或至少不需直接入侵的戰略，試圖掌控台灣。

美國總統川普日前與中國國家主席習近平在華府會晤，專文綜合多數評析認為，川普並未在台灣問題上對中國讓步。中國希望阻止美國推進一筆高達140億美元的對台軍售，甚至希望美國總統公開反對台獨，但川普並未做出任何表態，因此許多人定調「台海現狀迄今維持不變」。

塔伊諾則主張，台海現狀早已遭到中國破壞，在10多年前，台海局勢處於僵持狀態，北京聲稱對台灣擁有主權，台北拒絕承認。

「然而自習近平2012年上台以來，中國在台灣周邊海域和空中的軍事活動幾乎成為常態，中國已不再尊重與台灣之間的中線，將台海軍事演習轉變為可能突然升級成攻擊的行動（以持續擾亂台灣）。」

專文寫道，中國還被質疑破壞了環繞台灣的海底電纜，並大幅加強針對台灣的假訊息宣傳，試圖讓台灣民眾相信自己無路可逃。

塔伊諾直言，中國正透過解放軍與外交雙重手段，一點一滴改變台海現狀，中國卻回過頭要求各國尊重台海穩定。習近平在華府要求川普表達「反對台獨」的立場，但美國政府的表述通常僅止於「不支持台獨」。

塔伊諾認為，美中領導人峰會事實上並未恢復台海平衡局面，因此川普接下來採取的措施動見觀瞻，畢竟台灣是全球90%以上人工智慧關鍵半導體的生產中心，「川普曾聲稱，誰贏了人工智慧競賽，誰就贏得了一切，習近平也深刻明白這個道理」。

義大利 台海 習近平

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