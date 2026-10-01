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美參院軍委會主席：對台軍售不諮詢中共才是明智之舉

中央社／ 華盛頓30日專電

駐美代表俞大㵢在川習會後拜會聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾。韋克爾指出，雷根政府提出對台「六項保證」明確承諾不會與中共諮詢對台軍售。雷根的承諾是正確的，堅持先例才是明智的。

駐美代表俞大㵢29日拜會參院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker），雙方討論美國對台安全承諾與中國提高對美印太盟友的挑釁行動。

韋克爾辦公室新聞稿指出，雙方討論中共影響力擴張下美台夥伴關係的重要性。1979年美國國會通過台灣關係法，至今仍是美國國內法。法案承諾對台提供數量充足的防禦性裝備及服務，以確保台灣有自我防衛能力面對中國侵略。

美國國會成員有責任確保各界遵循法律，並依據台灣防衛需求進行聯合評估做相關決定。

韋克爾指出，美國在雷根（Ronald Reagan）政府時期，就美台安全合作做出系列外交承諾，也就是「六項保證」。美國第40任總統雷根明確指出，美方不與中共諮詢對台軍售。當時雷根的承諾是正確的，堅持這項先例才是明智的。

中共解放軍近年大舉擴軍，持續在太平洋以擴張中的軍力挑釁脅迫美國盟友，當中包括日本、菲律賓、特別是台灣。

他強調，國會在台灣關係法條文下，已授權並提供台灣更多資源，提升訓練、安全協助，並進行各項軍售。這些重要安排必須依國會設定的目標來執行。台灣民眾已選擇透過民主組成政府，並成為活躍及先進的經濟體。

中共 軍售 軍委會

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