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谷立言：美盼在台研發無人機 更維持台美夥伴關係
新北市政府昨辦二○二六新北無人機展覽暨論壇，ＡＩＴ處長谷立言指出，烏克蘭使用無人機維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展上也能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度溝通，且台灣擁有更強勁工業製造與半導體產業，美國希望在台灣設立研發部門或建立據點，可更進一步維持台美之間合作夥伴關係，進而維持區域的安全穩定。
谷立言以俄烏戰爭為例說，烏克蘭在地面與海面使用無人機，維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度的溝通，比起烏克蘭，台灣有更強勁的工業製造與半導體產業背景，台灣也可取得美國企業Android或者ＡＩ等測試活動，美國也希望在台灣直接設立研發部門或建立據點。
谷立言提到，台灣是美國第四大貿易夥伴，台灣在ＡＩ產業進口高居第一達百分之卅一點八；半導體產業占比達百分之七十四。無人機市場提供四千個工作，產值數億，可更進一步維持台美合作夥伴關係。
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