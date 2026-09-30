【重磅快評】兵役體位大放水 賴政府不怕再來一次江國慶案？

先前傳出藝人閃兵案，引發社會對兵役公平性的關切，國防部今天表示，與內政部合作修正的「體位區分標準」，將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」，於10月31日發布實施。最引人矚目的是，免役體位大幅限縮，未來身高只要超過144公分、身體質量指數BMI低於45、智商高於70，就都要當兵。

兩岸緊張局勢，使國軍的人力空洞問題愈來愈難遮掩。政府的對策往往不願直面問題核心，流於頭痛醫腳甚至飲鴆止渴。但要說離譜之尤，恐怕沒有比這項措施更荒唐的。

在此先回顧整整卅年前，空軍作戰司令部（現稱指揮部）的女童被性侵殺害命案。當時被處死刑的士兵江國慶，多年後被判定是在證據不足下，利用不當偵訊方式取得自白的冤獄，當初承辦案件的軍官們，退伍多年後仍遭到追償。許多旁證都指向，犯下罪行的可能是他的同僚許榮洲。問題是許榮洲不只患有「固定型戀童症」，本身更是輕度智能障礙，自白顛三倒四、前後相互矛盾，根本缺乏可信度，也不可能對其進行測謊等核實手段，這導致本案永遠是懸案，永遠無法曉得兇手到底是誰。

兵役是憲法規定的國民義務，當然應該盡量公平，但是公平本身不是軍隊的存在目的。軍隊為了保衛國家，當然一切手段必須「以戰為主」。因此對於成員的體格與精神狀況，必須維持一定的水準。試想，不管許榮洲到底是不是犯下姦殺案的兇手，在他當年服役期間，必然給單位長官或同袍帶來莫大的負擔，因為根本不是有效戰鬥人員，反而長官與同袍必須要分神協助照顧他。

在國外，這種例子也不少，以美軍而言，過去常駐日本的兩棲突擊艦「好人理查」號，2020年返國進行升級大修時發生大火。美軍估計修復軍艦要花費五到七年，耗資25億到32億美元，只好忍痛報廢。在此之前的2012年，核子攻擊潛艦「邁阿密」號，也是在大修時失火，美軍估計至少要7億美元，只能提前除役。最離譜的是，這兩起火災的成因，都是艦上的水兵縱火，兩人都有精神疾病。

政府近年幾乎毫不遮掩仰美國鼻息，如此慘重的教訓，國防部沒有看到嗎？答案大概是沒有：日前海軍艦隊才發生，一位女兵突然毆打長官，後來調查發現，她早就有精神病史，但是招募單位照樣將之錄取。

先前藝人「閃兵」也引起輿論一致斥責，國軍兵員欠缺更是嚴重現實，然而解決問題的方法，不是「撿到籃裡都是菜」，不是把兵役體位標準放寬到眾人皆知離譜的地步。而是如何避免家中有錢有勢的「好手好腳」年輕人，利用各種名目規避兵役，而非把一些真正在體格與心智方面不適合從軍的人，硬要塞到部隊來湊數。

進一步說，如果真的發現，即使恢復了義務役，部隊還是嚴重缺員，那麼應該採取的方式，是修改兵役法，將義務役期從現行的一年向上延長。多年來國防部不是一再強調，現代武器愈來愈精密複雜，愈來愈需要熟練的操作者，希望官兵在部隊「長留久用」嗎？

當然，這種和選票過不去的方向，「層峰」大概難以點頭；以國防部近年「柔媚事上」的風格，也不會有人拿出面對在野黨立委的「骨氣」，公開向長官說實話：如果再這樣下去，國軍撐不住！

所謂防衛韌性，所謂國家安全，到了選票與權位面前，都只不過是裝飾詞而已。