不想影響川習會？F-16返國行程頻推遲 專家：未必是政治干擾

我國向美採購F-16V（F-16C/D Block70）新型戰機，頭兩架從美國本土啟程返國，抵達夏威夷之後的行程卻不斷推遲。輿論多半歸因於，美方不願川習會前影響高峰對話氛圍。然而習近平結束訪問後，飛機至今仍未返台。國防部先前曾在立院證實，F-16的自衛電戰裝置，承製廠商尚未完成研發生產程序。消息傳出，目前出廠新機只能暫時配置壓儎物，未來完成研發生產再逐漸補裝。

2026-09-30 17:23