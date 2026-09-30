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防閃兵 新「體位區分標準」10月31日實施 ≦144cm才可免疫

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，國防部與內政部修正「體位區分標準」，國防部表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。聯合報系資料照
藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，國防部與內政部修正「體位區分標準」，國防部表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。聯合報系資料照

藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，國防部與內政部修正「體位區分標準」，國防部今日表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。

藝人閃兵事件爆發後，內政部去年建請國防部全面檢討役男體位區分標準，國防部在去年12月預告修正草案，總計修正180項次，將替代役體位分為A、B兩級，其中未來BMI大於45或身高小於等於144cm才可免役，對比現行免役體位BMI小於15或BMI大於35、身高大於等於196cm或身高小於等於154cm，嚴格許多。

另外，法定傳染病原定治療6個月以上影響運動功能者，符合替代役體位，也改成僅法定傳染病經治療，未達免役體位標準者，得服替代役B級，相關條文刪除「6個月以上」規定。

而不少藝人透過偽造「高血壓」逃兵，此次修正也改為，須實質器官病變者，或肺動脈高血壓併有後遺症者，才可免役。

不過草案預告後遲遲沒有上路，國防部表示，原「體位區分標準」已修正完畢，考量修正範圍甚廣，尚須配合修正國防部主管的「常備兵現役病傷停役檢定標準」，以及內政部主管的「替代役役男傷病停役檢定標準」同時施行，而兩個檢定標準都於日前完成草案預告。

國防部軍醫局衛勤保健處長蔡適鴻今天在國防部例行記者會表示，「常備兵現役病傷停役檢定標準」已在9月21日完成法規預告程序，目前正在進行最後階段意見綜整和審查，為確保兵役標準一致性與連貫性，本案將併同「體位區分標準」預計今年10月31日正式發佈及施行。

閃兵 閃兵案 免役

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