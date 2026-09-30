確保兵役標準一致　國防部：體位區分標準10/31施行

為確保兵役標準的一致性與連貫性，國防部日前預告修正「常備兵現役病傷停役檢定標準」與「體位區分標準」，國防部今天表示，病傷停役檢定標準與體位區分標準將於10月31日正式發布及施行。

近年公眾人物閃兵事件頻傳，引發各界對於役男兵役標準的討論，國防部去年12月預告「體位區分標準」修正草案，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役，以及中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量等。

國防部另於今年9月預告「常備兵現役病傷停役檢定標準」修正草案，增訂義務役預備軍官及預備士官於服現役期間病傷停役的檢定，準用此標準，以及修正檢定標準表共計176項次其中的160項次，使常備役現役人員的現役病傷停役檢定標準與體位區分標準中的常備役體位判定標準相符。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切修正後的體位區分標準以及常備兵現役病傷停役檢定標準，何時會上路。

國防部軍醫局衛勤保健處處長蔡適鴻上校表示，「常備兵現役病傷停役檢定標準」修正草案已於9月21日完成法規預告的程序，目前正在進行最後階段意見的綜整及審查，為了確保兵役標準的一致性與連貫性，檢定標準修正草案將併同體位區分標準，預計在10月底正式發佈及施行。

媒體進一步追問，是否是在10月31日發布及施行，蔡適鴻回應，是。