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DMZ北韓地雷炸傷南韓軍人 聯合國軍認定違反停戰協定

中央社／ 首爾30日專電

針對在兩韓非軍事區（DMZ）發生地雷爆炸、造成南韓軍人受傷，聯合國軍司令部與南韓聯合參謀本部今天發聲明表示，經調查結果發現屬於北韓的殺傷地雷，違反「停戰協定」，南韓軍方也要求北韓道歉。

南韓軍方於21日對「疑似北韓在軍事分界線（MDL）一帶埋設地雷的地形變化」進行現場調查，執行新的搜索路線開闢作戰，當時發生2枚地雷爆炸事故，造成3人受傷，其中2人重傷，隨後南韓軍方與聯合國軍司令部展開聯合現場調查。

聯合國軍司令部今天發聲明表示，調查小組在軍事分界線以南的南韓一側地區，又發現1枚仍具有作用能力的北韓人員殺傷地雷。根據調查結果，聯合國軍司令部認定發生了違反「停戰協定」的情況，聯合國軍司令部正透過既有的停戰協定機制處理這起違規事件。

聯合國軍司令部也強調，將持續致力於維持並執行「停戰協定」，並履行維護朝鮮半島穩定及防止緊張局勢升高的責任。

根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部作戰本部長姜賢宇（音譯）也表示，北韓應立即停止「邊境線要塞化」等升高朝鮮半島緊張局勢的活動，「我方強烈敦促北韓方面道歉，並採取負責任的措施」。

姜賢宇強調，這明顯違反「停戰協定」，也損害既有南北韓協議精神，應立即停止，「我方在此明確指出，今後發生任何相關狀況，所有責任都完全在北韓一方」。

報導提及，今天是南韓軍方就此次DMZ地雷爆炸事故，首度正式對北韓表明立場，且南韓軍方以「我方官兵因北韓軍方地雷而受到重傷的事件」表述此事，也等於事實上明確認定，當時引發爆炸事故的2枚地雷屬於北韓軍方。

北韓 南韓 軍人

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