盼追加預算速通過 國防部：爭取116年達初始無人戰力

行政院3日提出今年度追加預算案，國防領域為新台幣1457億元。國防部今天表示，有關國防自主無人載具採購，國防部已完成招商說明，立法院審查預算通過後，即可加快採購，爭取在民國116年度完成原定的初始無人戰力目標。

行政院3日通過今年度追加預算案，歲出規模為6076.3億元，國防部分包含提升防衛作戰能力的武器購製、戰鬥部隊加給需求共1457億元，涵括中層反戰術彈道飛彈系統等7項130億元、濱海監偵型無人機等3項559億元、機密計畫2項645億元。

國防部今天召開例行記者會，國防部主計局歲計處長嚴明德少將表示，國防部今年度追加預算編列1457億元，包含國軍待遇調整約41億元，以及防衛戰力需求1416億元，國防自主無人載具採購的部分，國防部已完成招商說明，立法院審查通過後，即可加快採購作業，爭取在116年度完成原定的初始無人戰力目標。

至於其他的案項，嚴明德表示，國防部目前也規劃提前辦理前置作業，完成採購計畫核定，以及後續招、開標的前置作業，以期在立院審查通過後，能夠加速的預算執行，國防部將持續與立法院各黨團及立委溝通說明，爭取支持與認同，期能儘速審查，確保急迫的防衛戰力需求能夠及時到位。

針對外傳錦江級巡邏艦金江艦將援贈菲律賓，國防部副發言人喬福駿少將表示，這是一個臆測性的消息，國防部不會評論這個部分，國軍退役的武器裝備系統對外援贈作業，都是依照國家整體的外交政策在執行。

媒體詢問，基隆級驅逐艦所使用的標準二型防空飛彈服役20餘年僅實彈射擊6枚飛彈，其餘飛彈已面臨使用壽限，海軍後續有無處置方案。

海軍司令部參謀長朱惠民中將表示，標準二型飛彈部署在基隆級，目前攜行量與庫儲量都可以滿足作戰需求，而且狀況正常，至於維修的部分也有管道，和美方做料件的維修；整體而言，目前標準二型飛彈整體狀況是屬於正常的。

對於潛艦國造原型艦海鯤號是否有可能在10月交艦，朱惠民說，海鯤艦目前正在台船實施裝備的檢整與調校，依照測試程序書執行海上的測試，一切會以安全跟品質的要求之下來執行，不會設定交艦時間，如有具體的進展，台船會適切公佈。

針對台船未能如期交艦的計罰方式，朱惠民提到，國防部當然是依合約規範，以每天約19萬元實施計罰，一直到交艦為止，目前累計罰金沒有辦法公布，有牽涉到實際天數的問題。

對於傳聞美國對台140億美元軍售延宕一事，喬福駿說明，台美的安全合作是依據台灣關係法跟六項保證，在川習會以後，外交部以及國防部也透過各項的管道得到美方一再的確認，對台的政策不變，國防部會持續掌握各案項的進度，跟美方保持密切的溝通，積極爭取各項工作依程序儘速推動。