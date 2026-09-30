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海鯤艦海測跳票滿一年 海軍：依安全要求測試 無交艦時間表

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦日前進行第22次海測，外界樂觀預期10月交艦的可能性越來越高。海軍司令部參謀長朱惠民中將表示，海鯤艦測試會依安全及品質要求執行，不會設定交艦時間。聯合報系資料照
國造潛艦海鯤艦日前進行第22次海測，外界樂觀預期10月交艦的可能性越來越高。海軍司令部參謀長朱惠民中將表示，海鯤艦測試會依安全及品質要求執行，不會設定交艦時間。聯合報系資料照

海鯤艦原設定在去年9月底完成海測、11月交艦，延遲交艦按日計罰已近10個月。海軍司令部參謀長朱惠民中將表示，海鯤艦測試會依安全及品質要求執行，不會設定交艦時間，交艦前依照合約規範以每日大概19萬餘元來計罰。另一方面，海軍現有標準二型防空飛彈傳出將屆壽期，朱惠民強調，標二飛彈的整體狀況正常。

國造潛艦海鯤艦日前出海進行第22次海測，也是第16次潛航測試，有外界人士樂觀預言海鯤艦在10月交艦的可能性越來越高。

朱惠民表示，海鯤艦目前正在台船，實施裝備的檢整跟調校，並依照測試程序書來執行海上測試，一切會按安全跟品質的要求執行，不會設定交艦時間。如果有具體的進展，會由台船公佈。

由於海鯤艦原本設定在去年9月底完成海測、11月交艦，至今已過了整整一年，按日計罰已近10個月。朱惠民說，台船無法達成交艦的條件，海軍當然會依照合約規範，以每日大概19萬餘元來計罰，一直到交艦為止。

媒體追問目前已經累計的罰金金額，朱惠民說由於牽涉實際的天數，因此累計罰金暫時不便回答。

另一方面，傳出海軍於2004年向美國採購的292枚標準二型中程防空飛彈，恐怕已面臨壽限將屆的問題，朱惠民說，基隆級艦標二飛彈的攜行量和庫儲量，都可以滿足作戰的需求，而且狀況正常。

他指出，有關維修方面，我方有管道再跟美方進行料件的維修。整體而言，目前標準二型飛彈的整體狀況是正常的。

此外，傳出我方計畫將目前唯一仍在役的錦江級艦「金江艦」援贈菲律賓，國防部新聞處長喬福駿回應表示，這屬於臆測的消息，國防部不予評論。他強調，國軍退役武器裝備系統的對外援贈作業，都是依照國家整體的外交政策在執行。

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