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陸勝2號操演10月14日登場 提升至10天9夜、首納無人機

中央社／ 台北30日電

國防部今天表示，陸軍「陸勝2號演習」10月14日至23日登場，由駐地北部的聯兵269旅、南部的聯兵564旅展開實兵對抗，演習天數拉長至10天9夜並結合M1A2T戰車進行驗證，並納入台灣戰術網路（TTN）及ONEWEB等指管裝備與備援機制及無人機運用。

國防部上午召開「陸軍民國115年陸勝2號演習規劃」記者會。

陸軍教準部副指揮官林士偉少將指出，為磨練陸軍聯兵旅（含以下）層級戰場指管、戰術運用、常後共訓及指參作業，奠定執行防衛作戰關鍵基礎能力，依總長聯合關鍵行動，發展陸軍聯合關鍵行動要項執行訓練及演習，訂10月14日至23日採「實兵實裝、計畫統裁」方式，執行實兵對抗，由陸軍教準部編成統裁部，聯合兵種269旅、564旅擔任演習部隊，以最大兵力參與演習，驗證整體戰力。

林士偉進一步說明，10月14日為作戰部署，演習開始兩軍依上級作戰指導實施戰術機動及作戰部署，依演習想定並結合實際作戰任務，初期由聯兵564旅向北實施機動作戰，聯兵269旅於北部地區實施防禦，演練置重點於「部隊機動狀況應處」及「攻擊（防禦）準備」等2項。

林士偉表示，10月15日至23日為攻防作戰，全程依兩軍戰術作為所得戰果判定攻防易勢，以磨練兩軍均能實施攻防訓練，置重點「旅、營級作戰指揮」、「火力支援協調」、「逐次抵抗作戰」、「地空整體作戰」、「無人機運用」及「特戰部隊作戰運用」等6項。

他也表示，演習由7天6夜，提升至10天9夜，採24小時晝夜不間斷實施演練，使官兵更貼近實戰化場景，磨練官兵意志及作戰持續力，達成實戰訓練目標；為符合防衛作戰重點，演習區域調整至北部地區，使部隊熟稔作戰地境內地形要點及兵、火力部署運用。

林士偉指出，由軍團編成「上級指揮所」，建立跨兵科協調指揮機制；另縣市後備指揮部分別派遣聯絡官於上級指揮所及縣市政府，負責地方聯繫及民力整合，掌握轄內資源，適時提供部隊執行任務所需支援；裁判官由教準部整合各兵科、訓部專業教官擔任，優化測裁標準，並運用「實兵模擬接戰系統」，仿實戰化接戰及對抗；另藉由演習，精進實兵對抗測裁經驗，強化教官專業裁判職能，並將演習相關參數納入準則修訂參據，提升整體訓練成效。

此外，也將運用台灣戰術網路（TTN）及ONEWEB等指管裝備與備援機制，使官兵熟稔多元及備援通資手段，並將陸區第3代系統及M1A2T戰車等新式裝備，藉由演習納入戰術運用驗證；同時運用已獲裝無人機，執行偵蒐、攻擊等科目演練，磨練操作及任務運用熟練度，以強化新式裝備與部隊作戰行動協同效能。

林士偉強調，陸勝演習為「陸軍年度旅級戰術總驗收」，藉由實兵對抗演習，模擬兩軍在受敵情威脅狀況下執行戰術演練，以「逐次抵抗及持久作戰」為訓練重點，磨練戰時執行防禦陣地編成等作戰任務，確保部隊完成訓練後可有效執行防衛作戰任務。

無人機 演習 國防部

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