國慶空中「半兵力」預演 戰機轟鳴飛越北市上空

雙十國慶腳步接近，陸海空軍今年編組大型空中分列式參與國慶大會，空中機隊今天清晨進行「半兵力」預演，包括空軍3型主力戰機、各型直升機及P-3C反潛機、C-130運輸機，均依照計畫飛越台北市上空，隆隆機聲也引起上班民眾的注目。

今年由於適逢115年國慶，擴大舉辦慶典活動，陸海空軍今年編組大型空中分列式，今天清晨6時許，擔任天氣觀測的F-16戰機與陸軍UH-60M黑鷹直升機分別飛越台北市上空，但是受到雲層及霧霾影響，F-16戰機在雲層中穿梭，也讓一些連夜在北市周圍郊山上守候的熱情航迷撲空。不過空中任務不受影響，各機隊仍按時序飛越總統府前上空。

今年再次由CH-47SD「契努克」運輸直升機吊掛巨幅國旗，同時由陸軍黑鷹直升機擔任伴護。陸軍AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹通用直升機以及海軍S-70C反潛直升機另外編成空中分列式旋翼機隊，在7時20分準時飛越府前上空。

定翼機隊特別由P-3C反潛機與C-130H運輸機兩種大型機編組慢速機隊，展現大型機混合編隊飛行的難得畫面，總共8具螺旋槳引擎的轟鳴聲也展現出非凡的震撼力。空軍F-16、幻象2000、IDF等3型主力戰機，今天各以3機的半兵力隊形飛越總統府前。去年完成換裝AJT勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組，也再次以藍白紅彩色噴煙飛越府前會場。

在今天清晨的半兵力預演後，空中機隊預計10月2日、5日清晨同一時間進行「全兵力」預演，10月6日下午則將進行國慶大會總預演，空中機隊將從下午1點起陸續飛臨府前廣場。

國慶空中分列式進行「半兵力」預演，CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗，在UH-60M黑鷹直升機伴護下飛越總統府前，恰巧與清晨尚未落下的月球同框。記者李人岳／攝影