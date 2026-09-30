國慶空中半兵力操演 戰機引擎聲響徹台北市區

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。空中操演依序為空軍定翼機隊為主力戰機：F-16V、幻象2000、IDF經國號（均採3機大雁隊形）。特技與慢速機由AJT勇鷹高教機組成的空軍雷虎特技小組施放藍白紅三色彩煙衝場；慢速機由 P-3C反潛機與 C-130H運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行。旋翼機隊則規畫由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊機、UH-60M黑鷹通用機以及海軍S-70C反潛機編隊伴飛護旗。

空中操演的出場順序是：定翼機天觀機（F-16V或M2000-5）、旋翼機天觀機（UH-60M）、國旗機隊（CH-47SD、UH-60M）、空中分列式旋翼機隊（AH-64E、AH-1W、S-70C、UH-60M）、空中救援慢速機隊（P-3C、C-130H）、空中分列式快速機隊（M2000-5、IDF、F-16V）、雷虎機隊。意外的是一般操演時都會進行空域管制，「半兵力訓練」快速機隊（M2000-5、IDF、F-16V）衝場完，突然一架民航機現身降落台北松山機場，讓許多在拍攝操演的航空迷議論紛紛，不知發生什麼事情，隨後三架勇鷹高教機組成的空軍雷虎特技小組施放藍白紅三色彩煙衝場。

接下來在10月2日星期五和10月5日星期一，會進行第二、三次「全兵力訓練」，演練時間都是在清晨的6點05分到 7點40分之間。若天氣不佳演練就會順延到預備日10月7日及8日同時段進行。慶籌會表示，各階段操演將依實際天候及飛航狀況調整，為10月10日國慶大會正式演出做好準備，空中機隊飛越台北市區及總統府周邊上空時，可能伴隨較大的航空器引擎及旋翼聲響。

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。最後三架勇鷹高教機組成的空軍雷虎特技小組施放藍白紅三色彩煙衝場，飛越台北車站前新光三越百貨大樓。記者蘇健忠／攝影

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。旋翼機隊由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北車站前新光三越百貨大樓。記者蘇健忠／攝影

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。意外的是一般操演時都會進行空域管制，「半兵力訓練」快速機隊衝場完，突然一架民航機現身降落台北松山機場，讓許多在拍攝操演的航空迷議論紛紛，不知發生什麼事情。記者蘇健忠／攝影

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。旋翼機隊由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機（左）吊掛巨幅國旗、UH-60M黑鷹通用機（右）伴飛護旗，飛經台北101。記者蘇健忠／攝影

國防部上午為國慶大會進行空中操演，展開第一次「半兵力訓練」，震撼的戰機引擎聲響徹台北市區與總統府上空。三架IDF經國號飛越台北市區上空。記者蘇健忠／攝影