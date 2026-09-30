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國慶空中半兵力預演 國旗機隊通過總統府上空
雙十國慶將至，國慶大會各參演單位正緊鑼密鼓排練，國軍今晨展開空中半兵力預演，國旗、慢速、快速、旋翼機隊及雷虎小組，於早晨7時至7時40分間飛越總統府上空，場面壯觀。
為確保國慶大會空中操演順利進行，國軍清晨6時20分起至7時40分間展開空中半兵力預演，首先由1架F-16V戰機擔負天觀機，於上午6時20分間通過目標區（總統府上空），陸軍的天觀機則由UH-60M黑鷹直升機擔負，於上午6時35分通過目標區。
隨後國旗機隊（1架UH-60M黑鷹直升機、1架CH-47SD契努克運輸直升機）於7時5分通過目標區；依序則是旋翼機隊（2架AH-64E阿帕契攻擊直升機、2架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、2架S-70C直升機、2架UH-60M黑鷹直升機）於7時20分通過目標區、慢速機隊（1架P-3C反潛機、1架C-130H運輸機）於7時23分通過目標區。
緊接則是快速機隊（3架幻象2000戰機、3架IDF經國戰機、3架F-16V戰機）於7時23分通過目標區。最後則是雷虎小組（3架AJT勇鷹高教機）7時40分通過總統府上空。
由於過往國慶空中兵力通過台北市區時引起不少民眾擔憂，國防部也提醒，當民眾聽到飛機發動機隆隆聲時「免緊張」，請民眾一起抬頭揮手為國軍官兵們喝采。
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