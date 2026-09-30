川普白宮會輝達等AI巨頭 簽自律承諾無法律效力

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，多家科技業者高層已簽署「具道德約束力」的承諾，將自願建立人工智慧（AI）標準，以加強這項快速發展技術的安全措施。

綜合法新社和路透社報導，川普在會後說：「他們會自律。」出席會議的包括輝達（Nvidia）黃仁勳、OpenAI的布羅克曼（Greg Brockman）以及Anthropic的阿莫戴（Dario Amodei）等AI產業領袖。

根據川普在他社群平台發布的協議副本，科技業者同意與「獨立審核員」合作，評估AI系統是否按照設計者的本意運作。業者也承諾，將努力確保旗下AI工具不會「以非預期方式入侵或存取技術系統」。

川普指出，出席的科技業領袖已簽署協議，將自我監管的承諾寫入這份具道德約束力、但不具法律強制力的協議。

川普談到這份協議時說：「某種程度上這就像是一部憲法。全世界最重要的人都簽了字，而我以總統身份也簽了。這確實是一種保障。」

隨著OpenAI與Anthropic傳出旗下AI代理人（agent）失控並入侵其他公司的系統，川普政府正因高階AI的潛在風險而遭受各界愈趨嚴格的審視。

這場會議適逢各界對川普政府因應AI風險與快速擴散的施壓力道升高，也凸顯川普與科技業領袖所建立的聯盟關係。出席白宮這場會議的科技公司高層還包括Meta的祖克柏（Mark Zuckerberg）以及谷歌（Google）的皮查伊（Sundar Pichai）。

祖克柏被川普點名發言後表示，相關企業已同意，將為旗下AI系統發展「完善的內部管控機制」。川普則表示，正考慮成立10人委員會，負責監督AI工具的安全，但未透露可能的人選。

川普補充，他將很快指派新的官員專責領導白宮AI政策。

川普在橢圓形辦公室外接受媒體訪問時，在多名全球科技業巨頭陪同下證實，將正式把這項技術從「人工智慧」（artificial intelligence）更名為「超級智慧」（super intelligence），理由是「它並不人工」。

另一方面，AI所需的大型數據中心，也已成為期中選舉中兩黨激烈交鋒的焦點。愈來愈多社區擔憂數據中心會導致電費上漲，並對水資源與土地造成負擔。在11月3日美國期中選舉逼近之下，這股反彈聲浪對共和黨構成一大政治挑戰。

川普力挺這些數據中心，他在會後強調，AI業者對於願意接納它們的社區「將非常慷慨」。他說：「它們將協助當地學校，也會協助教師。」