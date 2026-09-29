10/1起有職榮民軍醫院就醫 健保部分負擔退輔會全埋單

退輔會今天宣布，從10月1日起，有職榮民及義士至國軍醫院就醫，將由退輔會全額補助健保部分負擔。

退輔會表示，秉持對榮民的照顧服務，從去年9月1日起，已全額補助有職榮民至輔導會所屬榮民總醫院就醫之健保部分負擔費用。

考量榮民服役期間多於國軍醫院就醫，與國軍醫院建立長期且穩定的醫病照護關係，行政院已於今年8月25日核定「國軍退除役官兵就醫辦法」第1條及第4條修正案，從10月1日施行。

依據修正後的規定，凡領有義士證者及榮民證之有職榮民，前往國防部所屬醫療機構就醫之健保部分負擔費用，由退輔會全額補助，以延續既有醫療照護，持續提升榮民就醫權益。

退輔會指出，已經與健保署及國防部完成資訊系統修改、設定及相關前置作業，並赴國軍醫院進行實地驗證相關作業均正確無誤，讓符合資格的榮民及義士就醫時，都能順利享有補助，落實榮民的醫療照護。