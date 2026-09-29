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海軍金江艦傳列援菲物資 馬文君：不能拿漁民權益與國家安全去賭

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍金江號巡邏艦。圖／聯合報系資料照片
海軍金江號巡邏艦。圖／聯合報系資料照片

本報會員專區今日報導，海軍準備除役的錦江級「金江艦」，傳列入援贈菲律賓評估物資。國民黨立委馬文君今天表示，國際合作必須符合中華民國的長遠利益，不能拿漁民權益與國家安全去賭。此事必須接受國會監督，呼籲國防部、外交部說清楚。

馬文君今天在臉書粉專以「海巡艦送菲律賓還不夠，現在連海軍軍艦也要送？」為題發文表示，海巡署援贈「金門艦」給菲律賓的爭議還沒說清楚，今天「聯合報」報導，海軍預計除役的錦江級「金江艦」，也傳出被列入援贈名單。這項消息尚待國防部證實。她要請國防部與海軍直接回答：金江艦究竟有沒有列入評估？

馬文君表示，2013年「廣大興28號」遭菲律賓公務船開槍，造成我國漁民死亡；台菲之間的海域與漁業執法長期存在摩擦。

她說，今年5月，菲律賓與日本宣布啟動專屬經濟海域劃界談判，排除台灣參與談判，兩國私下劃定台灣東部經濟海域界線，影響漁民生計與海洋權益。賴政府在考慮送船前，是否先弄清楚：這項合作能為台灣漁民帶來什麼保障？

馬文君進一步說，更何況，菲律賓與中華民國沒有正式邦交。菲國在南海與中國有爭議，不代表它就會尊重中華民國主權主張。過去我國長援贈裝備給友邦，也未必換得長久的外交關係。賴政府憑什麼認為，送船艦就能加強台菲外交關係，保障我國漁權？

她表示，如果連海軍軍艦都在援贈評估之列，問題就更複雜。軍艦除役，不代表拆掉火炮就能當成一般船隻。艦上其他設備如何處置？移交後能否重新裝備、將來由誰使用？改裝後會不會反過來對付我們的漁民？這些問題都必須事先釐清，不能只用「外交政策」就想帶過。

馬文君說，金門艦的帳還沒說清楚，現在又傳出金江艦可能列入援贈名單。外交部、國防部與海巡署應說明有無這項計畫，並把經費來源與金額、援贈條件及決策過程攤開，接受國會監督。國際合作必須符合中華民國的長遠利益，更不能拿漁民權益與國家安全去賭。

馬文君 國家安全 漁民 海軍 菲律賓

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