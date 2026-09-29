F-16將啟程返台 但國防部9月底前交機確定跳票

國防部長顧立雄今天表示，F-16戰機確實已到可以交機的狀態。首批兩架F-16C目前仍在夏威夷。顧立雄與國防部副部長徐斯儉先前承諾9月底之前應會回來，即使今天動身，也已經註定跳票。

編號6727、6728的F-16C Block70，台北時間8月21日由德州渥斯堡飛抵夏威夷，就未繼續前行。隨著川習會結束，兩架久無動靜的飛機，台北時間9月27日從檀香山希肯空軍基地升空試飛後返場，顯示可能繼續未完成的旅程。

據了解，目前已經出廠的飛機，除了6727、6728兩架正在返台途中，6722在亞歷桑那州土桑空軍基地，加入我國空軍駐美機隊的陣容，協助種子教官換訓，另外四架將在最近出廠，均屬單座F-16C。

至於目前唯一的F-16D雙座機6831，在加州艾德華空軍基地，進行電戰系統測試。F-16C/D Block70電戰系統，由F-16A/B外掛改為內建，但沒有測試完成，目前已經出廠的戰機，都僅在電子艙裝上配重塊，尚無電戰能力。

今年3月23日國民黨立委賴士葆質詢顧立雄，9月是否可以看到首架F-16。當時顧立雄說，預估可以，首架預計第三季交運返台。5月19日顧立雄又在立法院表示，F-16已開始飛行測試，預計今年9月會有第一架抵台。隔天又有立委追問，9月是否只有一架返台。顧立雄說，我們希望陸續從9月開始交機。6月17日，徐斯儉說，顧立雄先前講過9月底以前應該會回來，國防部仍按照這個時間管制。