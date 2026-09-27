日媒：中國科研船屢闖釣島附近海域 可能在為犯台情蒐

共同社發現，今年3至7月間，中國科研船「向陽紅22」5度在釣魚台列嶼附近的日本專屬經濟區（EEZ）內進行調查。報導並稱這類調查可能是中國在為可能侵犯台灣預做準備的一環。

共同社分析船舶自動識別系統（AIS）資料後發現，向陽紅22調查的區域位於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）以西約50公里處，這艘科研船在一塊長約66公里、寬約11公里的矩形海域內來回航行。

其中一次在7月進行的調查中，向陽紅22以每小時約5公里的速度，反覆南北向緩慢航行，日本海上保安廳當時觀察到船上有管狀裝置伸入海中。

日本政府已確認，西南諸島周邊日本EEZ內的中國海洋調查活動大幅增加，日方除透過外交管道提出抗議，也加強監視。

根據日本當局的資料，截至25日，該海域已發生13起這類事件，而2025年全年僅記錄到6起。日本外務省表示，未事先取得沿岸國同意，就在其EEZ進行科學研究，違反「聯合國海洋法公約」（U.N.Convention on the Law of the Sea）。

共同社指出，向陽紅22這類調查可能是中國在為可能侵犯台灣做準備的一環。防衛省消息人士表示，海洋環境資訊可用於軍事用途，包括海底地形、水溫、洋流等海洋資料，對於潛艦航線選擇及聲納性能來說可能很重要。