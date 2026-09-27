美售長程預警雷達技代費舞弊 後續維持費談判受矚

空軍樂山長程偵蒐雷達五年一期的後續維持費，總金額高達135億4832萬元，2027年將是最後一期執行。針對下一期2028年至2032年後續維持費，軍方準備與美方談判。

這項偵蒐雷達後續維持軍購案，自2023年至2027年執行，明年最後一期，我方要付出1億611萬7256美元，折合新台幣34億551萬5000元。

新竹樂山長程預警雷達是美國雷神公司生產，自2003年正式通過採購，2012年陣地完工後，開始服勤。

美國司法部曾在2024年10月公布，雷神公司在台灣的長程預警雷達站派遣人員合約及相關技術服務，歪曲成本，浮報預算，向我國軍方重複收取兩次費用。近一期五年平均每年33億元的後續維持費，也被批評過高。

長程預警雷達陣地興建有人員宿舍，外界認為是供美方人員使用；軍方至今未曾公布雷達操作實況，過去我方官員視導當地，新聞畫面曾出現美方人員，隨即傳出雷達實際由美方掌控，空軍僅負責陣地安全。

由於雷達維持費用曾浮報涉弊，新一波五年後續維持費明年研議編列，美台談判受到矚目。