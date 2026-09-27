國防院民調：漢光傳達以實力護和平訊息 逾6成認同

漢光42號演習期間，「以實力護和平，用行動守家園」成為國軍對外傳達的重要訊息，國防安全研究院近期發布民調報告，逾6成民眾認同漢光核心訊息，顯示約2/3民眾對國軍在漢光期間所傳達的核心訊息持正面態度。

國防部智庫、國防安全研究院近期發布「國防安全民意調查」，中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成指出，今年漢光42號演習期間，「以實力護和平，用行動守家園」成為國軍對外傳達的重要訊息，這句話不僅出現在演習相關宣傳與報導中，國防部長顧立雄在演習結束時也再次以此說明國軍強化備戰與嚇阻的目的。

李冠成提到，軍事演習除驗證部隊戰力，如何讓民眾理解演習的目的與意義，也是國防溝通的重要一環。當國軍透過一句簡潔的核心訊息向社會說明漢光演習，民眾是否認同這項訊息，以及是否認為它能夠代表漢光演習，便是值得進一步觀察的問題。

李冠成表示，國防院於漢光演習後民意調查，除詢問民眾對演習關注程度，也詢問民眾是否認同「以實力護和平，用行動守家園」，及是否認為這句話適合代表漢光演習。

「逾6成民眾認同漢光演習核心訊息」，李冠成分析，有28.0%的受訪者「非常認同」、39.3%「還算認同」，合計67.3%；13.2%「不太認同」、6.4%「非常不認同」，合計19.6%，另有13.1%未表示明確意見。換言之，約2/3民眾對國軍在漢光演習期間所傳達的核心訊息持正面態度。

至於這句話是否適合代表漢光演習，李冠成提到，20.0%認為「非常適合」、41.5%認為「還算適合」，合計61.5%；15.9%認為「不太適合」、7.5%認為「非常不適合」，合計23.4%，另有15.2%未表示明確意見。

李冠成強調，對國防溝通而言，核心訊息的設計只是第一步，更重要的是如何讓民眾理解訊息與實際演訓內容之間的關係。特別是對平時較少關注軍事演習的民眾而言，未來規劃漢光演習的對外溝通時，除了思考「要傳達什麼」，也應思考如何讓他們願意接觸、容易理解，並將核心訊息與演習內容連結起來，因此，如何讓原本較少關注的民眾理解「為何而演、演了什麼」，可能是未來演習對外溝通更值得思考的課題。

李冠成說明，此次民調是由財團法人國防安全研究院委託國立政治大學選舉研究中心執行的調查，調查對象是居住在台灣且年滿18歲以上的民眾，以電話訪問方式進行隨機抽樣調查。訪問期間自2026年8月20日至8月24日。電話調查實際訪問完成852份市話樣本、363份手機樣本，共計1215份，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為±2.81%。