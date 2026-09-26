駐美官員投書美媒 指北京破壞台海穩定、世界應認真應對

駐芝加哥辦事處長類延峰投書美國「芝加哥論壇報」指出，中國是破壞台海穩定的根源，世界應認真應對，北京持續以灰色地帶手段破壞亞太地區穩定，擾亂以規則為基礎的國際秩序。

類延峰24日以「中國舉措破壞和平」為題，投書芝加哥論壇報（Chicago Tribune）指出，台灣是負責任利益攸關方，持續強化自我防衛能力，與美國及理念相近國家合作維護印太區域和平、穩定及繁榮。中國才是破壞台海和平穩定的真正根源，世界應認真應對。

美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）日前於芝加哥論壇報就川習會撰文。類延峰回應寫道，學者錯誤忽視北京持續運用灰色地帶手段破壞亞太地區和平穩定，這些行動根本上擾亂當前以規則為基礎的國際秩序。

類延峰投書寫道，大家理解美中希望透過元首峰會穩定雙邊關係，然而不應以犧牲理念相近盟友及夥伴利益為代價。讓人欣慰的是，美國總統川普（DonaldTrump）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）多次強調，美國對台政策不變，高度重視台海和平穩定。

文章指出，作為負責任的利益攸關方，台灣持續強化防衛能力，堅定致力與美國及其他珍惜自由民主的國家合作維護區域和平、穩定及繁榮，維護現狀的立場未曾動搖，也無意挑釁。

投書提到，總統賴清德多次強調「和平是唯一選擇」，維護台海現狀是台灣一貫立場、也是國際社會共識。相反地，中國持續不斷對台文攻武嚇，包括軍演、灰色地帶威脅及認知作戰，才是破壞台海和平穩定的根源；這是全球必須認真應對的嚴峻挑戰，不容忽視。

文章強調，穩定的美中關係與強勁的台美關係並非互斥，美中互動也不應影響台美各領域持續深化合作。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續與美國及其他理念相近國家攜手，維護以規則為基礎的國際秩序，貢獻印太地區和平、穩定及繁榮。