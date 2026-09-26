聽新聞
0:00 / 0:00
駐美官員投書美媒 指北京破壞台海穩定、世界應認真應對
駐芝加哥辦事處長類延峰投書美國「芝加哥論壇報」指出，中國是破壞台海穩定的根源，世界應認真應對，北京持續以灰色地帶手段破壞亞太地區穩定，擾亂以規則為基礎的國際秩序。
類延峰24日以「中國舉措破壞和平」為題，投書芝加哥論壇報（Chicago Tribune）指出，台灣是負責任利益攸關方，持續強化自我防衛能力，與美國及理念相近國家合作維護印太區域和平、穩定及繁榮。中國才是破壞台海和平穩定的真正根源，世界應認真應對。
美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）日前於芝加哥論壇報就川習會撰文。類延峰回應寫道，學者錯誤忽視北京持續運用灰色地帶手段破壞亞太地區和平穩定，這些行動根本上擾亂當前以規則為基礎的國際秩序。
類延峰投書寫道，大家理解美中希望透過元首峰會穩定雙邊關係，然而不應以犧牲理念相近盟友及夥伴利益為代價。讓人欣慰的是，美國總統川普（DonaldTrump）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）多次強調，美國對台政策不變，高度重視台海和平穩定。
文章指出，作為負責任的利益攸關方，台灣持續強化防衛能力，堅定致力與美國及其他珍惜自由民主的國家合作維護區域和平、穩定及繁榮，維護現狀的立場未曾動搖，也無意挑釁。
投書提到，總統賴清德多次強調「和平是唯一選擇」，維護台海現狀是台灣一貫立場、也是國際社會共識。相反地，中國持續不斷對台文攻武嚇，包括軍演、灰色地帶威脅及認知作戰，才是破壞台海和平穩定的根源；這是全球必須認真應對的嚴峻挑戰，不容忽視。
文章強調，穩定的美中關係與強勁的台美關係並非互斥，美中互動也不應影響台美各領域持續深化合作。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續與美國及其他理念相近國家攜手，維護以規則為基礎的國際秩序，貢獻印太地區和平、穩定及繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。