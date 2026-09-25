中科院民雄院區將啟用 先期完備無人機試研製能量

總統賴清德28日將主持國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮；中科院指出，民雄院區目前先期完備無人機試研製能量，未來將建構國際級的數位環境，打造兼具安全和韌性「非紅供應鏈」。

中科院發布新聞參考資料指出，民雄院區導入數位孿生技術，建置涵蓋有構型研發、動力系統、飛控系統、結構檢測、高度強降雨環境試驗模擬及全機測試等完整研發及實驗能量，另齊備雷射追蹤、三次元量測、超音波探傷、全機震動模擬分析，以及VR、AI模擬環境的系統檢測能量。

中科院指出，可支援中大型無人機及高速靶機關鍵模組執行系統檢測與功能驗證，大幅提升試研製效率，為國內無人機產業系統組建開發後盾。

至於即將開工的產業園區，中科院表示，以數位工程為核心，特別規劃與國家高速網路與計算中心合作，鋪設專屬高速Intranet網路架構，直連國家級超級算力，同時攜手國際大廠達梭系統（DassaultSystemes），打造涵蓋設計製造、系統工程、虛擬驗證至營運認證的「國家級無人機數位工程生態系」。

為使國防自主能量落地生根，中科院說明，民雄航太園區將透過技術交流平台，深度串聯第一線作戰部隊實需與產、官、學、研界能量，融合提供產業各型無人機的外型設計、模擬驗證、動力效能驗證、精密智慧組裝，到最終戶外實體試飛的完整服務，帶動國內產業鏈的全面合作與升級，打造「護國神山」軍工科研聚落，成為引航全球無人機產業發展的重要力量。