快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，威廉（左）、陳大天（右）出庭後鞠躬道歉。 聯合報系資料照
藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，威廉（左）、陳大天（右）出庭後鞠躬道歉。 聯合報系資料照

演藝圈先前接連爆出藝人涉閃兵案件。內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料；停役複檢時，若不提供相關佐證資料，該項檢查將推定為正常。部分傷病停役標準也同步調整，草案預告至10月8日。

先前演藝圈多起涉閃兵案件受到關注，王大陸等藝人遭查出涉嫌透過相關方式規避兵役，案件也讓兵役體檢、醫療資料及體位認定程序再度成為焦點。

內政部指出，現行「替代役役男傷病停役檢定標準」是依替代役實施條例第10條第3項訂定，作為替代役役男傷病停役作業依據。因體位區分標準正由國防部會銜內政部辦理修正，將於近期發布，因此配合修正相關規範，以維持役政法規衡平性及維護役男服役期間健康權益。

草案指出，替代役役男申請傷病停役，須檢具中央衛生主管機關評鑑合格醫院、且符合病症專科別所出具的診斷證明書，並提供病歷、檢查報告、病理報告、手術紀錄、病灶相片、心理衡鑑報告、影像檔案或其他佐證資料。修正說明指出，是為提高停役審核正確性，並明定役男對傷病就醫紀錄等資料負有提供義務。

複檢規定也同步調整，現行規定，役男若拒絕檢查或不與醫師配合，致無法取得正確結果，該項檢查推定為正常；此次草案中也新增「不提供相關佐證資料」情形。

個別傷病標準也有多項修正，包括四肢骨折由「運動功能仍有障礙」修正為「仍有重度畸形影響運動功能」；腎水腫則由一側中度以上腎功能障礙，修正為一側重度或兩側中度腎功能障礙。

且藝人閃兵案中，檢方查出多名役男涉嫌以憋氣或找人代背24小時血壓機等方式，取得重度高血壓診斷證明。此次草案也大幅調整「血壓」停役標準，刪除現行「重度高血壓治療二個月以上、經診斷確定」即可符合停役標準的規定，並要求中、重度高血壓測量應住院一至三天接受24小時連續血壓紀錄。

精神疾病部分，「精神官能症」及「嚴重型憂鬱症」則增列須完成心理衡鑑報告，並提供近二個月以上完整治療病歷；「精神病」除同樣增列相關病歷及心理衡鑑資料，也增列須經複檢醫院診斷確定等規定。

內政部表示，本次修正另同步調整「替代役役男傷病停役檢定標準表」及其附表、附圖，預告期自9月24日至10月8日。

先前藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料。圖／聯合報系資料照
先前藝人涉嫌逃避兵役案連環爆，內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料。圖／聯合報系資料照

閃兵 內政部 替代役

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今年最大罰單！員工A走1600多萬元懸帳 保險局重罰台壽960萬

雲科大教授涉詐領計畫經費427萬 環境部：已要求立即撤換主持人

馬拉松選手買廉航機票遭取消 改搭別家多花錢求償結果曝光

台電重大職災頻發 職安署督促全面強化工安

相關新聞

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

演藝圈先前接連爆出藝人涉閃兵案件。內政部近日預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，增訂役男申請傷病停役須提供病歷、檢查報告、影像等相關佐證資料；停役複檢時，若不提供相關佐證資料，該項檢查將推定為正常。部分傷病停役標準也同步調整，草案預告至10月8日。

中共13機艦船台海周邊活動　國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機2架次，其中1架進入東部空域，以及6艘共艦、5艘公務船，總計中共13機...

美對台軍售仍在評估 許宇甄批賴政府親美失衡：軍購不等於安全

川習會進行中，美國國務卿魯比歐表示，對台軍售不能只考慮台灣，還必須衡量美軍全球需求、武器庫存及國防工業產能。國民黨團書記長許宇甄表示，這番話已經把現實講得非常清楚，美國首先考慮的始終是自己的國家利益。最令人憂心的是，面對華府政策訊號不斷變化，賴政府除了反覆宣稱「台美關係堅若磐石」，究竟替台灣爭取到了什麼？

漢翔搶攻軍機維修商機 總座：明年營運優於今年

國機國造進入收成階段。漢翔昨（24）日將最後兩架勇鷹高級教練機飛交空軍官校，完成66架量產交付；漢翔後續將把重心轉向機隊維保與後勤補給，預估勇鷹與經國號戰機相關維修、零組件及開放式合約，衍生商機超過300億元。

漢翔零件自製 挺過交貨難關

勇鷹號高級教練機完成66架交付，背後最難的一關，是在全球供應鏈缺件期間維持量產。漢翔與中科院、工研院、車輛中心及國內廠商合作，針對到貨困難的外購系統件與關鍵零組件啟動自製，並帶動超過200家台灣廠商投入航空製造。

66架勇鷹 全數交機

我國國機國造完成重要里程碑，空軍打造新式高教機「勇鷹號」，全機自製率達五成五，由漢翔公司與逾二百家國內廠商合作，總共打造六十六架，最後二架完成。漢翔董事長曹進平昨親自飛交到岡山空軍官校，他說，「國機國造」培養出大批新生代的飛機工程師與技術員，可帶動我國防工業重要基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。