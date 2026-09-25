美對台軍售仍在評估 許宇甄批賴政府親美失衡：軍購不等於安全

川習會進行中，美國國務卿魯比歐表示，對台軍售不能只考慮台灣，還必須衡量美軍全球需求、武器庫存及國防工業產能。國民黨團書記長許宇甄表示，這番話已經把現實講得非常清楚，美國首先考慮的始終是自己的國家利益。最令人憂心的是，面對華府政策訊號不斷變化，賴政府除了反覆宣稱「台美關係堅若磐石」，究竟替台灣爭取到了什麼？

許宇甄指出，川普曾將延宕中的約140億美元對台軍售形容為與北京談判的「籌碼」，如今魯比歐又明白表示，武器一旦賣出去，美國自己手上就沒有了，因此必須考量全球戰場需求。這代表台灣即使編了預算、付了錢，也不等於武器能夠按照台灣的安全需求如期到位。面對如此重大的國防風險，賴政府不能只會增加軍購數字，更應向國人交代究竟延宕多少、何時交付，以及如何補足戰力缺口。

許宇甄表示，「紐約時報」日前報導，部分赴美台灣官員曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫，如今川習5個月內二度坐上談判桌，北京又試圖將對台軍售納入美中交涉。當台灣議題進入美中談判架構，賴政府卻連人民最基本的疑慮都說不清楚，這就是外交與國安上的嚴重失職。

許宇甄批評，賴政府最大的問題，就是把「親美」當成外交戰略，把軍購金額當成安全保證，把政治口號當成風險管理。真正負責任的政府，必須同時為美國延遲交付、軍工產能不足，以及美中關係變化等最壞情境預作準備，不該無能至此。

許宇甄強調，台灣可以與美國合作，但不能把自己的安全選擇權全部交到別人手上。賴政府應立即公布軍售延宕與戰力缺口評估，加速自主國防，更要恢復降低兩岸衝突風險的溝通能力。當大國開始談交易，小國最怕的不是別人計算自身利益，而是自己的政府毫無籌碼、沒有備案，只能坐在場外，等待別人決定自己的命運。