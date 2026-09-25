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漢翔搶攻軍機維修商機 總座：明年營運優於今年

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
勇鷹號高教機最後兩架，昨日由漢翔董事長曹進平（左）駕機交到岡山空軍官校，為歷時九年多的新式高教機研發及量產任務畫下句點。漢翔／提供
勇鷹號高教機最後兩架，昨日由漢翔董事長曹進平（左）駕機交到岡山空軍官校，為歷時九年多的新式高教機研發及量產任務畫下句點。漢翔／提供

國機國造進入收成階段。漢翔（2634）昨（24）日將最後兩架勇鷹高級教練機飛交空軍官校，完成66架量產交付；漢翔後續將把重心轉向機隊維保與後勤補給，預估勇鷹與經國號戰機相關維修、零組件及開放式合約，衍生商機超過300億元。

勇鷹號高教機最後二架，昨日由漢翔董事長曹進平駕機領飛，交付岡山空軍官校，為歷時九年多的新式高教機研發及量產任務畫下句點。

漢翔總座莊秀美指出，隨著軍用及民用業務持續成長，漢翔明年營運可望優於今年。其中在軍用業務方面，先前空軍向美方採購的MQ-9B無人機，9月14日於花蓮基地首飛，後續維修將由漢翔協助；她也提到，未來漢翔會在無人機這塊有比較多琢磨。

莊秀美表示，漢翔把66架勇鷹高教機交完之後，後續包括後勤補給、維修保養等業務也跟著接踵而至，飛機「全壽期」服務全面展開，無論是經國號戰機或者勇鷹高教機，後期維修補給及相關零部件的開放式合約，預估至少超過300億元。

民用航空部分，莊秀美預期營收也會不斷創高。她說，不管是波音或者空巴，目前積壓的訂單十年都交不完，現在缺的就是產能，正好這一塊是漢翔可以全力支援，「民用航空這一塊的蓬勃發展，是現在就可以看得到，不需要指日可待。」

另一方面，漢翔9月7日剛與加拿大航太集團龐巴迪締結「Challenger 3500商務客機」駕駛艙暨前機身結構組件策略合作協議（STA）。

而7月法茵堡航展期間，漢翔與多家航空大廠談下總額逾220億元的新訂單，涵蓋發動機零組件、大型機身結構組裝、先進複合材料及高附加價值機體零組件等，為未來數年營運挹注穩健動能。

法人指出，漢翔未來五年包含國防、民用、科服等三大業務在手訂單超過千億元，隨著無人機商機及民用業務持續看好下，預期明年營運將優於今年。

漢翔 軍機 勇鷹

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漢翔零件自製 挺過交貨難關

勇鷹號高級教練機完成66架交付，背後最難的一關，是在全球供應鏈缺件期間維持量產。漢翔與中科院、工研院、車輛中心及國內廠商合作，針對到貨困難的外購系統件與關鍵零組件啟動自製，並帶動超過200家台灣廠商投入航空製造。

66架勇鷹 全數交機

我國國機國造完成重要里程碑，空軍打造新式高教機「勇鷹號」，全機自製率達五成五，由漢翔公司與逾二百家國內廠商合作，總共打造六十六架，最後二架完成。漢翔董事長曹進平昨親自飛交到岡山空軍官校，他說，「國機國造」培養出大批新生代的飛機工程師與技術員，可帶動我國防工業重要基礎。

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