漢翔零件自製 挺過交貨難關

勇鷹號高級教練機完成66架交付，背後最難的一關，是在全球供應鏈缺件期間維持量產。漢翔（2634）與中科院、工研院、車輛中心及國內廠商合作，針對到貨困難的外購系統件與關鍵零組件啟動自製，並帶動超過200家台灣廠商投入航空製造。

勇鷹雖脫胎自經國號戰機，卻不是沿用既有機身生產。全機超過八成重新設計，氣動力、外型及機身細節均有調整；漢翔負責設計整合、零件生產、組裝與測試，國內廠商則透過外包及同步工程參與開發，使全機自製率提升至55%。

勇鷹於2021年啟動量產，隨後接連面對疫情、國際戰事與地緣政治變化，部分零組件無法按原定時程到貨。

漢翔總經理莊秀美指出，公司因此與國內研發機構及廠商共同尋找製造解方，陸續突破原先仰賴外購零件的供應瓶頸，2025年及2026年各交付14架。

漢翔董事長曹進平也表示，這項計畫培養出大批新生代飛機工程師與技術員。從重新設計、處理缺件到完成量產，漢翔與供應商累積的系統整合及航空級製造經驗，將成為未來承接軍機新案的重要基礎。

另一方面，原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，漢翔接下來的重心也會延伸至機隊後勤，仍持續透過維修保養工作服務客戶，協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。