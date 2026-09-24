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海巡除役艦擬贈菲引憂慮 管碧玲：救援不分國界

中央社／ 高雄24日電

台菲海事合作擬將海巡除役巡防艦整修後援贈菲律賓，引來外界關注。海委會主委管碧玲表示，「救援不分國界，主權不容置喙」，台灣有權與唇齒相連國家合作，不需接受北京說三道四。

管碧玲昨天於臉書貼文指出，針對近期外界關切海巡除役船舶捐贈鄰國，以及來自境外敵對勢力對海巡的批評，台灣有權與唇齒相連的國家合作，共同提升區域海上安全與人道救援能力，不需要接受北京說三道四。

管碧玲說，海巡長年是漁民在海上的保母，無論是在怒海中護漁，驅離侵犯台灣漁權、蹂躪台灣漁場的中國漁船；或是千里送藥，在遠洋漁場搶救生命、執行醫療後送；乃至於面對漁船擱淺、失火、船員落海等緊急狀況，海巡總是在第一時間現身、伸出援手，是漁民在海上最熟悉、最信賴的力量。這樣的海巡，絕不可能做出傷害漁民、犧牲漁權的決策。

針對海巡除役船舶捐贈鄰國，管碧玲表示，捐贈目的在提升區域海上安全與人道救援能力，當台灣漁船在鄰國搜救責任區內遇險，對方若具有更好的船舶及救援能力，就能更即時搶救生命。國際海上救援是人道，也是互助，增強鄰國搜救量能，就是增加台灣漁民在海上的安全，這項政策的用意與責任不應被刻意扭曲。

管碧玲強調，台灣信守以規則為基礎的國際秩序，任何國家的漁船進入台灣海域，違法就依法查處，遇險則全力救援。海上執法必須有依據、程序必須透明，人民生命也必須受到保障，「台日漁業協議」及「台菲漁業執法合作協定」，就是為了建立穩健、透明的海洋秩序，簽署以來相關機制持續運作至今。

她質疑，相較之下，目前台灣漁民面對更迫切、更不透明的風險來自中國，包括任意宣布軍演、片面宣稱執法管轄、恣意登檢台灣船舶，以及在扣留台灣漁船與漁民後，採取黑箱、不透明的處理程序及長時間羈押。對漁民而言，海上風險究竟來自何處，相關事實十分清楚。

管碧玲強調，捐贈協議已做出周全約束，明確規定受贈船舶不得用於對台灣漁船執法，海巡署也已公開說明，確保捐贈船舶用於提升區域海上安全及人道救援能力，不影響台灣漁民權益。

管碧玲 海巡 菲律賓

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