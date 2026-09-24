勇鷹完成交機 學者籲維持國造儎台維繫國防自主

最後2架勇鷹今天交付空軍，面對下一代初教機與戰機規劃未定，前中科院航空所長齊立平強調，維持自主研製的「國產儎台」是國防自主命脈，呼籲勿重複過去國機國造戰力中斷歷史教訓，應維持政策延續性並強化國際鏈結，避免人才流失。

國機國造首架「勇鷹」AJT新式高教機於民國108年9月24日出廠，共生產66架。時隔7年後的今天，最後2架勇鷹（編號1165、1166）今天自台中漢翔公司正式出廠並交付空軍，象徵全案66架量產任務圓滿達成，寫下國機國造的國防自主新里程碑。

不過，因下一代新式初級教練機採外購或自製的政策走向尚不明，以及ADF新式戰機的規劃未定案，外界憂慮是否重蹈過往IDF經國戰機結案後、人才流失的覆轍，以及漢翔下一階段是否將重點聚焦在無人機研製與整合，都成為外界關注焦點。

無人機方面，前國家中山科學研究院航空研究所長齊立平接受中央社訪問指出，無人機產業進入門檻雖低，但技術核心在於「系統整合」與經驗累積，面對台灣內需市場有限、外銷條件尚未成熟等挑戰，產業發展必須強化國際鏈結；他強調，維持自主研製的「國產儎台」是國防自主的命脈，絕不可再重複過去國機國造戰力中斷的歷史教訓。

齊立平表示，相較於有人機的高製造與設計門檻，無人機門檻較低，使得各類企業乃至民間組織均能參與。儘管像是漢翔、亞航及長榮等高端製造商具備跨足優勢，但無人機看似簡單的動力馬達與導航系統，整合後仍須維持高可靠度；小型與中型無人機在系統整合上發生的問題，往往遠多於分項系統，相當考驗製造商的經驗累積。

針對市場現況，齊立平分析，台灣內需市場較小，現階段尚不具備成熟的外銷條件，國際化是發展無人機的關鍵。無人機產業若要從有人機轉型，必須透過「與國外廠商合作」及「打出自營品牌外銷」兩大途徑來與國際接軌。

回顧國防自主歷程，齊立平坦言，國內「國機國造」政策曾一再重演歷史教訓。自民國70年代研發IDF經國號戰機並於90年代量產後，因政策中斷「自廢武功」，導致30年間出現技術與能量斷層，如今IDF已臨屆壽期；雖近十年重啟國機國造並完成66架新式高教機生產，但國造產能仍未能持續維持在波峰。

齊立平直言，俄烏戰爭爆發後無人機蔚為風潮，但早在兩亞（亞美尼亞與亞塞拜然）衝突、反恐及波灣戰爭中，無人機就已展現戰略價值，但台灣過去卻未過多關注；他呼籲，政府務必要維持政策延續性並持續培育人才，避免再次出現產能與技術空窗。

齊立平強調，由有人機轉向無人機的過程，人才與「維持自主儎台」最為關鍵。他以IDF戰機為例說，就因掌握自主儎台介面，才能進一步試射空射型雄風三型飛彈；若是向美方採購的F-16戰機或MQ-9B無人機，美方均不可能開放介面供台灣掛載自研系統，國產「騰雲無人機」則具這項發射潛能，這正是國機國造的核心意義，「唯有擁有一套自己的儎台，國防自主技術才能真正落地並持續延伸」。

國防安全研究院學者舒孝煌表示，勇鷹完工後，國機國造能量有許多方式可以延續，囿於自製下一代戰機風險高，相較之下，具備協同作戰能力的無人機與「忠誠僚機」是應對未來挑戰的解方，但這需要龐大經費與人力投資；現階段台灣無人機與對岸或先進國家相比，仍偏向傳統構型，未來應思考如何在無人化系統更進一步發展，漢翔也可藉此進行新嘗試。

舒孝煌舉例，下一代無人機應具備「噴射動力、高匿蹤性與遠距作戰」能力。美國推動的協同作戰無人機雖然先進，但構型相對小型且簡單，優點是不用高度依賴後勤、維持成本低。

他說，台灣應培育發展下一代無人機的潛力，儘管目前技術尚待突破、需仰賴國外技術支援，但包含通用原子FQ42、Anduril FQ44、Shield X-BAT、波音MQ-28以及空中巴士與Kratos 合作的XQ-58等，均已具備掛載飛彈的能力，值得台灣借鏡；至於先進無人機，在衛星通訊、飛行控制、乃至結合AI技術的航電系統，就是更大的挑戰。