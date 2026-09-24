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對台軍售美仍在評估！馬文君：軍購不是繳保護費 要換成自己掌握的戰力

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
馬文君表示，對美軍購不是繳保護費，國防自主也不能因為是國產就放棄監督，關鍵在於投入的經費能否轉化為台灣真正掌握、需要時能派上用場的戰力。圖／立委馬文君提供
馬文君表示，對美軍購不是繳保護費，國防自主也不能因為是國產就放棄監督，關鍵在於投入的經費能否轉化為台灣真正掌握、需要時能派上用場的戰力。圖／立委馬文君提供

外界關注美國對台軍售延宕，美國國務卿魯比歐今天表示，任何一筆對外軍售都須考量美國自身國防需求等因素。國民黨立委馬文君表示，美國優先考量自身利益，對美軍購不是繳保護費，國防自主也不能因為是國產就放棄監督，關鍵在於投入的經費能否轉化為台灣真正掌握、需要時能派上用場的戰力。

馬文君表示，在政府忙著告訴台灣人民明年國防預算要超過1.3兆的同時，美國正在做什麼？川普親自迎接習近平，更荒謬的是，美國國會裡民主、共和兩黨的議員還在替台灣講話，說9月23日共同要求川普不要把對台軍售當成與北京談判的籌碼、立即放行140億美元軍售，結果真正握有批准權的川普政府，這筆軍售已經擱置數月。

馬文君指出，台灣這邊，軍售排隊等、既有武器持續延遲；另一方面，政府卻忙著把無人機、商購、特別預算一包又一包往上疊。現在的畫面非常諷刺：美國總統忙著鋪紅毯迎接習近平，美國國會議員忙著替台灣催軍售；台灣總統忙著向自己的人民宣布，明年還要再花更多國防預算，錢愈編愈多、年度預算不夠就追加，追加不夠再談特別預算。

馬文君說，魯比歐今天只是又提醒了台灣一次，這其實一直都是存在的現實：美國賣不賣、什麼時候交，首先考慮的還是美國自己的需求，及美國自身的利益。所以，軍售延誤其實並不令人意外，應該問的是，武器買回來後，到底有多少訓練、維保，甚至實際運用的自主權？AIM-120過去連在台灣進行實彈射擊，都曾經需要美方同意。

馬文君強調，對美軍購不是繳保護費，國防自主也不能因為是國產就放棄監督，真正的標準只有一個：花出去的錢，能不能換成台灣自己掌握、自己訓練，需要的時候真正用得上的戰力，這才是魯比歐今天這段話，台灣真正該思考的問題。

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