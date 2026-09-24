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魯比歐稱對台軍售評估中…黃建賓：川習會前釋訊息 恐成美中談判籌碼

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓認為，外交部不能只是被動等待美國決定，應該積極讓美方了解台灣的安全需求與國防規劃。圖／黃建賓辦公室
國民黨立委黃建賓認為，外交部不能只是被動等待美國決定，應該積極讓美方了解台灣的安全需求與國防規劃。圖／黃建賓辦公室

針對美國國務卿魯比歐表示，美國對外軍售必須考量自身國防需求、軍工產能及其他因素，目前相關對台軍售仍在評估中，國民黨立委黃建賓表示，魯比歐的說法確實強調這是美國處理所有對外軍售時的一般性考量，並非單獨針對台灣，但在川習會即將登場的敏感時間點，美方釋放這樣的訊息，仍然值得台灣高度關注。

黃建賓指出，從目前各方分析來看，台灣問題絕對是此次川習會中的「深水區」，甚至包括對台軍售在內的台灣議題，都可能成為美中雙方談判的重要項目。因此，美方在會前特別釋放對外軍售必須考量自身需求的訊息，至少反映出對台軍售未來可能不只是單純的軍事議題，也可能成為美中談判桌上的重要籌碼。對台灣而言，這是一個需要提高警覺的訊號，但現階段也不宜過早下定論，仍應觀察川習會結束後，美國實際採取哪些行動。

黃建賓表示，真正值得觀察的，包括目前正在評估中的對台軍售是否能夠順利推進，以及未來美國對台軍售的速度、規模與政策方向。若美中之間真的將台灣議題納入談判，那未來美方對台灣的態度恐怕會更加複雜。因此，台灣不能只看會前的發言，更要看川習會後美方的實際行動，才能進一步判斷整體情勢。

黃建賓也要求外交部，此時更應該積極向美方表達台灣立場。賴政府上任以來不斷宣稱台美關係穩固，外交部長林佳龍甚至說出「台美共管中國」這樣的話，既然政府一再強調台美關係經過多年辛苦經營，現在就是驗證外交成果的時候。外交部不能只是被動等待美國決定，應該積極讓美方了解台灣的安全需求與國防規劃，確保台灣的安全利益不會在美中大國互動與談判過程中被忽略。

川習會 黃建賓 軍售

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